17-летняя одесская теннисистка завоевала право сражаться в основной сетке турнира WTA в Акапулько

Одесская теннисистка Даяна Ястремская одержала две уверенные победы в квалификации и впервые с июня 2017 года сыграет в основной сетке турнира WTA.

В квалификации стартовавших в мексиканском городе Акапулько соревнований серии WTA International с призовым фондом 226 тысяч долларов юная одесситка была посеяна лишь под 10-м номером и вряд ли рассматривалась в качестве фаворита в гонке за одну из путёвок в основную сетку турнира.

В первом круге отбора Даяна Ястремская, которая на данный момент занимает 166-ю позицию в мировом рейтинге WTA, без проблем обыграла американку Эмину Бектас — 6:4, 6:2, а днём позже нанесла поражение китаянке с канадским паспортом Карол Чжао — 6:0, 6:2.

Благодаря своим успешным выступлениям в квалификации, Ястремская впервые с июня 2017 года, когда ей удалось пройти отбор на турнир в британском Ноттингеме, сыграет в основной сетке турнира WTA. Соперницей 17-летней спортсменки в 1/16 финала станет пуэрториканка Моника Пуиг (80-я позиция в рейтинге WTA).

Напомним, что Даяна Ястремская занимает первую строчку мирового рейтинга теннисисток в возрасте до 18 лет.