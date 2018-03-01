Украинская теннисистка Цуренко во второй раз выиграла турнир в Мексике

Украинка Леся Цуренко во второй раз выиграла теннисный турнир Abierto Mexicano Telcel в Акапулько. В финале она победила швейцарку Штефани Фёгеле (5-7, 7-6, 6-2).

"Сначала я была уставшая и не показывала свой лучший теннис. Но в течение игры я улучшила свои результаты", - рассказала Леся Цуренко.

На пути к финалу украинка победила американку Лорен Дэвис, Арину Родионову и Дарью Гаврилову, представляющих Австралию, а также француженку Кристину Младенович.

Она пообещала также приехать в следующем году, чтобы попробовать в третий раз выиграть титул.

До этого дважды Abierto Mexicano Telcel выигрывали только четыре теннисистки, в частности Винус Уильямс.

Соперница украинки Штефани Фёгеле из Швейцарии Соперница украинки Штефани Фёгеле из Швейцарии

Обозреватели отмечают, что в течение первых двух сетов игра была равной (первый украинка проиграла, второй - выиграла), но в третьем Леся Цуренко захватила инициативу и окончательно победила.

За победу в турнире она получила 43 тыс. долларов премии и 280 рейтинговых баллов.

Сейчас Леся Цуренко занимает 40-ю позицию в мировой таблице теннисисток и является второй ракеткой Украины (первая - Элина Свитолина, занимающая четвертую позицию в мировом зачете).

За победу в турнире Леся Цуренко получила 43 тыс. долларов премии и 280 рейтинговых баллов За победу в турнире Леся Цуренко получила 43 тыс. долларов премии и 280 рейтинговых баллов

Турнир Abierto Mexicano Telcel является частью Мирового тура ATP 2018, проводимого Ассоциацией теннисистов профессионалов.

Лесю Цуренко поздравил президент Украины Петр Порошенко.

"Украинские теннисистки продолжают серию побед. Наша Леся Цуренко завоевала первенство на турнире Abierto Mexicano Telcel в Акапулько. Украина гордится тобой!" - написал он в Twitter.

Источник ВВС