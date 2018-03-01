Украинцы выиграли золото, серебро и бронзу в первый день Паралимпиады

Виталий Лукьяненко (в центре) и Анатолий Ковалевский (справа) после биатлонной гонки на 7,5 км На зимних Паралимпийских играх в Пхёнчхане, которые начались 9 марта, украинские спортсмены уже завоевали золотую, серебряную и три бронзовые медали. Паралимпиада-2018: кто едет и чего ждать от украинцев? Виталий Лукьяненко принес украинцам первую золотую награду - спортсмен стал первым в биатлонной гонке на 7,5 километров. Это уже пятые игры украинского паралимпийца из Харькова. На предыдущих четырех он получил восемь медалей, четыре из которых золотые. Бронзовыми призерами в биатлоне на 7,5 км стали Игорь Рептюх и Анатолий Ковалевский. Украинская биатлонистка Оксана Шишкова получила "серебро" в гонке на 6 км, а Людмила Ляшенко пришла третьей. По итогам первого дня Паралимпиады Украина занимает 4 место в медальном зачете. Сборная, которая представляла Украину на Зимних играх, завершившихся 25 февраля, заняла 21 место в медальном зачете. Украинские паралимпийцы не в первый раз показывают гораздо лучшие результаты, чем спортсмены из олимпийской сборной. На Олимпиаде в Рио паралимпийцы завоевали 3 место в общем медальном зачете, привлекая внимание международных СМИ.

Источник ВВС