The Guardian в статье называет Нацдружины Билецкого "группой с неонацистскими связями"

Британское издание The Guardian пообщалось с представителями "Нацдружин", которые сформированы на базе "Азова".

Издание называет "Нацдружины" "ультранационалистической группой с неонацистскими связями".

Корреспондент The Guardian побывал на рейде националистов, которые в ночном лесу под Киевом охотились на заготовителей древесины.

"Полиция в нашей стране неэффективна, коррумпирована или пьяна. Вот почему мы должны сами решать эту проблему", - говорит представитель "Нацкорпуса".

Помимо незаконных вырубок, "Нацдружины" заявляют, что борятся с уличной преступностью, торговлей наркотиками и массовым алкоголизмом. "Нас много. Мы не боимся использовать силу для установления украинского порядка ", - цитирует издание одну из прокламаций националистов.

The Guardian также напомнил инцидент в Черкассах, где "азовцы" из дружин заблокировали депутатский корпус в здании горсовета, пока депутаты не утвердили бюджет города.

Также "дружинники" недовольны реформой полиции. "Полицейские реформы похожи на поливание дерьма шоколадом", - говорит собеседник издания Алексей.

В состав "дружин" входят ветераны конфликта на Донбассе, а также бывшие футбольные хулиганы, которые принимали участие в событиях 2013-2014 годов. Многие не помнят о жизни в Советском Союзе, выросли в независимой Украине.

Издание также напомнило об антисемитской риторике Андрея Билецкого.

"Бывший командующий Азова заявил в 2010 году, что миссия украинского народа состояла в том, чтобы "возглавить белые расы всего мира в последнем крестовом походе ... против возглавляемых семитами недочеловеков".

The Guardian пишет и о марше "Нацдружин" в январе: "Для многих наблюдателей церемония в Киеве напоминала Германию 1930-х годов и разжигала опасения, что шаткая демократия Украины может оказаться под угрозой".

Крайне правых в Украине поддерживают менее 5% населения, считает издание. "Но аналитики говорят, что они могут использовать экономическую и социальную нестабильность в Украине, чтобы повысить свои шансы на выборах".

"Мы обеспокоены ростом национализма в Украине и кажущимся нежеланием правительства обуздать его. Международные доноры и сторонники Украины должны быть очень обеспокоены", - сказала британским журналистам Таня Купер, эксперт по правам человека в Украине.

Представители "дружин" говорят, что проблемы нет. "Могу заверить вас, что мы не неонацисты; мы просто люди, которые хотят изменить нашу страну к лучшему", - сказал Игорь Вдовин, представитель "Нацдружин". "Мы не хотим устанавливать какой-то белый порядок".

При этом Вдовин уточнил, что он не может отвечать за членов организации, которые поддерживают неонацистские взгляды о превосходстве белой расы.

Издание приводит цитату Вячеслава Лихачева, который возглавляет Национальную мониторинговую группу по правам меньшинств. Он предположил, что деятельность "дружин" направлена на грядущие парламентские выборы. "Они пытаются доказать, что у них есть хардкорные активисты, которых они могут мобилизовать на уличном уровне", - считает эксперт.

В феврале один из "дружинников" прострелил ногу полицейскому из пистолета, подаренного Аваковым.