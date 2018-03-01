Сотрудничество МГУ и Варшавского университета: двойные дипломы, летние школы и стажировки

Международное сотрудничество в сфере науки и образования является одним из приоритетных направлений деятельности Международного гуманитарного университета. Так, делегация вуза посетила одно из крупнейших и самых престижных государственных высших учебных заведений Польши с 200-летней историей — Варшавский университет. Здесь обучается около 60 тысяч студентов. Британский журнал «Таймс» включил университет в число 200 лучших университетов мира.

В течение трех дней представители Университета проводили рабочие встречи с деканом факультета политических наук и международных отношений профессором Станиславом Суловским и директором института Европеистики, профессором Константином Адамом Войташчиком. Обсуждались вопросы совместных исследовательских проектов, обмена студентами, взаимного признания образовательных программ.

Конструктивной была встреча с заместителем министра по правовым и договорным вопросам Министерства иностранных дел Республики Польша Петром Вавжиком, во время которой обсуждались вопросы сотрудничества с Варшавским университетом, в том числе содействие со стороны Министерства организации обучения и практики украинских студентов.

Напомним, что ранее польская делегация, представляющая Институт европейских исследований Варшавского университета посещала Международный гуманитарный университет. Во время встречи с президентом вуза Сергеем Киваловым был подписан меморандум о сотрудничестве.

Стороны пришли к соглашению, что польско-украинское сотрудничество может успешно развиваться по трем направлениям. Первое – это обмен студенческими группами в летний период. Было решено, что сначала в Одессу приедут варшавские студенты, а в следующем 2019 году уже Варшава будет принимать у себя одесских студентов. Второе направление – это обмен специалистами, занимающимися научной деятельностью при подготовке кандидатских и докторских диссертаций. И, наконец, третье направление сотрудничества – обмен профессорско-преподавательским составом с целью изучения опыта проведения стажировок.