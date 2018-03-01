Жители Крыжановки снова с теплом

После недели борьбы с холодом в собственных домах. По информации областной администрации, в восьми многоэтажных домов по улице Генерала Бочарова в Крыжановке возобновлена подача тепла.

Напомним, что отключено отопление было еще в середине месяца из-за полуторамиллионной задолженности за тепло ЖК «Суворовский». И только после того, как руководство кооператива погасило более полумиллиона гривен, «Нефтегаз» дал добро на возобновление тепла.

Отметим, что ситуацию в Крыжановке взял под личный контроль губернатор Максим Степанов, который лично включился в переговоры с «Нефтегазом».