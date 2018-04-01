Гройсман опять не отчитается о проделанной работе

Отчёт Кабинета Министров перед Верховной Радой о работе в 2017 году перенесли на лето.

18 апреля отчёт должен был быть представлен комитету Верховной Рады по вопросам экономической политики уже 18 апреля. После рассмотрения отчёта членами комитета, его должна была заслушать Верховная Рада в целом. В случае, если бы депутаты сочли отчёт неудовлетворительным, то это могло бы привести к вотуму недоверия и, соответственно, отставке Кабинета Министров.

Как бы там ни было, 16 апреля на сайте комитета по вопросам экономической политики появилось сообщение, что отчёт Кабмина перенесли на два месяца с лишним: на 20 июня 2018 года.

Изменения в повестке дня заседания Комитета 18 апреля 2018

В связи с участием представителей украинского парламента и председателя Комитета по вопросам экономической политики Иванчука А.В. в Глобальной парламентской конференции Парламентской сети по вопросам Всемирного банка и Международного валютного фонда в г. Вашингтон (США) с 14 по 20 апреля 2018, запланированное на 18 апреля 2018 рассмотрение отчета о ходе и результатах выполнения Программы деятельности Кабинета Министров Украины в 2017 году, по согласованию с Премьер-министром Украины, переносится на очередное заседание Комитета 20 июня 2018 (начало в 14:30).