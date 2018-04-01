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  • Дата: Вчера, 19:00
Вчера, 19:00

Сегодня на итальянском бульваре нашли гранату. К счастью, учебную

Категория: Новости


Сегодня на итальянском бульваре нашли гранату. К счастью, учебную

По информации пресс-службы ГУНП, утром в сквере возле Итальянского бульвара сотрудники «Горзелентреста» обратили внимание на странный предмет, завернутый в тряпку.

Когда уголок свертка отогнули, в нем оказалась… граната. Коммунальщики незамедлительно сообщили о находке в полицию. Сквер был оцеплен полицией, предмет, который действительно оказался гранатой, изъят. Однако, как выяснилось, граната была не боевая, а учебная.

Как и почему она оказалась в сквере, пока непонятно.



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