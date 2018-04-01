Сегодня на итальянском бульваре нашли гранату. К счастью, учебную

По информации пресс-службы ГУНП, утром в сквере возле Итальянского бульвара сотрудники «Горзелентреста» обратили внимание на странный предмет, завернутый в тряпку.

Когда уголок свертка отогнули, в нем оказалась… граната. Коммунальщики незамедлительно сообщили о находке в полицию. Сквер был оцеплен полицией, предмет, который действительно оказался гранатой, изъят. Однако, как выяснилось, граната была не боевая, а учебная.

Как и почему она оказалась в сквере, пока непонятно.