Жильцы общежития, в котором отключают свет, устроили акцию протеста

Оживленное движение в районе 4 станции Большого Фонтана и улицы Академической вчера было приостановлено протестующими. Вместо автомобилей на перекрестке оказались десятки людей, патрульная полиция, Нацгвардия. Акцию протеста устроили жители общежития по Академической 3, чей дом незаконно, как они утверждают, отключенного от электроснабжения.

— Не было никаких предупреждений об отключении света, - рассказывает жилец дома по Академической, 3 Юрий, – ни от ЖЭКа, ни от Облэнерго. Просто свет отключили и на звонки людей отвечают: за неуплату. Причем угрожают не включать до тех пор, пока все должники дома не оплатят свои долги.

— В энергоснабжающей организации нам посоветовали самим разобраться с должниками, — говорит Галина, жительница того же дома. — Чтоб мы ходили, чуть ли морду били им, заставляли платить. А мы с утра голодные, у нас электроплиты. Кроме того, не работают насосы, подкачивающие воду, на верхних этажах нет воды.

На место протеста оперативно прибыли энергетики, депутаты Одесского горсовета и руководство Приморской райадминистрации. В Облэнерго объяснили, что долг дома на сегодняшний день составляет 504 тысячи гривен и отключение – это один из способов борьбы с неплательщиками. Но жители требуют иного, адресного подхода.

— У каждого из нас есть счетчики, — говорят протестующие. — Недавно ЖЭК нам ставил их менял. Счетчики вынесены в коридор. Давайте отключать конкретно тех, кто не платит! Почему из-за должников должны страдать законопослушные жильцы?

Однако, в ходе переговоров и с жителями, и с чиновниками, выяснилось, что кроме злостных неплательщиков, в доме существует другая – техническая проблема.

— Это общежитие и счетчики есть не везде, — объясняет начальник участка ЖКС «Фонтанский» Александр Лесник. — Они установлены только в комнатах, где люди проживают. Но существуют еще общие кухни, в которых нет приборов учета и которые находятся на общедомовом счетчике. То есть человек оплачивает свои киловатты, а на общей кухне потребляет электроэнергию безвозмездно. Так ведь тоже не может быть!

Прибывший на место депутат Одесского горсовета фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова Вадим Подгородинский считает, что проблему нужно решать исключительно с должниками.

— Украинская морская партия Сергея Кивалова разберется в этой проблеме, — заверил Вадим Подгородинский. — Я абсолютно не согласен с тем, что можно отключить свет целому дому за неуплату отдельных должников. Как можно отключить свет человеку, который исправно платил? Совместно с руководством Приморской райадминистрации мы незамедлительно создаем комиссию, куда войдут представители Облэнерго, депутатского корпуса, Приморской райадминистрации, ЖКС «Фонтанской», МЧС. Мы будем проверять этот дом поквартирно и разберемся с наличием счетчиков и долгов.

После часа протеста свет в общежитии все-таки появился. Бригада из Олэнерго приехала и восстановила электроснабжение.

Редакция «Слово» продолжает следить за ситуацией.