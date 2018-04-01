Одесские школы продолжают отделывать пожароопасными материалами

Об этом на аппаратном совещании сообщила депутат горсовета Анна Позднякова. Так, по ее словам, при ремонте средней школы №21 у родителей собирали деньги на натяжные потолки, использование которых запрещено экспертами ГСЧС.

По ее словам, это связано с тем, что во время возгорания эти материалы образуют очень вредные для человека вещества.

Однако, по данным городских властей, эксперты ГСЧС дали добро на использование натяжных потолков при условии наличия всех необходимых сертификатов.

Впрочем, власти пообещали снова поставить этот вопрос перед спасателями и, если те запретят использование данных материалов, натяжные потолки будут убраны во всех учебных учреждениях Одессы.