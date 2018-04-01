Поддержка субъектов хозяйственной деятельности: кто и на какую помощь может рассчитывать

С 06.02.2018 г.. вступило в силу постановление Кабинета Министров Украины, которым утверждены критерии оценки допустимости государственной помощи на восстановление платежеспособности и реструктуризации субъектов хозяйственной деятельности.

Государственная помощь субъектам хозяйственной деятельности – поддержка в любой форме субъектов хозяйственной деятельности за счет ресурсов государства или местных ресурсов, искажает или угрожает искажением экономической конкуренции, создавая преимущества для производства отдельных видов товаров или осуществление отдельных видов хозяйственной деятельности.

Документом, в частности, предусмотрено, что критериями оценки допустимости государственной помощи являются:

недопущение существенного неравенства условий деятельности конкурирующих между собой субъектов;

увеличение количества новых рабочих мест;

уменьшение количества безработных;

выход на рынки новых товаров (работ, услуг).

К категориям получателей государственной помощи на восстановление платежеспособности и реструктуризации относятся субъекты хозяйственной деятельности независимо от формы собственности, организационно-правовой формы, в том числе субъекты малого и / или среднего предпринимательства, находящихся в затруднительном положении и:

осуществляют хозяйственную деятельность в любой сфере;

осуществляют хозяйственную деятельность не менее трех лет со дня их государственной регистрации;

выполнили решение Антимонопольного комитета о возвращении незаконной государственной помощи, недопустимой для конкуренции (при наличии такого решения), в порядке, предусмотренном законодательством о государственной помощи;

не является резидентами и / или не находятся под контролем резидентов государства-агрессора по отношению к Украине или к которым применяются специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) в соответствии с Законом Украины «О санкциях»;

не является получателями государственной помощи по другим программам государственной помощи, кроме определяемых этим критериям.

Эти критерии не применяются к субъектам, которые признаны:

банкротами, в отношении которых возбуждено дело о банкротстве;

которые находятся на стадии ликвидации;

имеют просроченную более шести месяцев задолженность перед государственным (местным) бюджетом, Пенсионным фондом Украины и фондами общеобязательного государственного социального страхования, что подтверждается соответствующими органами государственной власти;

признают свою неспособность своевременно выполнить обязательства перед кредиторами за неудовлетворительное состояния финансово-хозяйственной деятельности.

Максимальный размер государственной помощи на реструктуризацию субъектов хозяйственной деятельности рассчитывается и обосновывается поставщиками государственной помощи и ограничивается минимальным размером государственной помощи, необходимой для осуществления реструктуризации.

Такая помощь не может быть больше:

для субъектов малого предпринимательства – 75% всех расходов на реструктуризацию;

для субъектов среднего предпринимательства – 60% всех расходов на реструктуризацию;

для субъектов крупного предпринимательства – 50% всех расходов на реструктуризацию.

Таким образом, документом предусмотрено внедрение правового регулирования отношений между Антимонопольным комитетом Украины (как Уполномоченным органом по вопросам государственной помощи), поставщиками и получателями государственной помощи для обеспечения развития регионов и поддержки среднего и малого предпринимательства при оценке допустимости государственной помощи.

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Ассистент кафедры гражданского процесса,

директор юридической клиники

Павлова Юлия Сергеевна