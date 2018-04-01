В Одессе продолжается незаконная установка МАФов в зеленой зоне

Причем в непосредственной близости от многоэтажных домов. Наглядный пример тому произошел нынешней ночью на Черемушках.

Там на улице Генерала Петрова буквально впритык к дому №17 за ночь внезапно появился павильон «Одессапресса», который прямо с утра и начал работать.

Как рассказали нашему корреспонденту жители дома, который, к слову, является кооперативным и входит в ЖСК «Ильичевский-4». Ранее этот павильон стоял на углу с улицей Космонавтов и никому не мешал.

Однако теперь его зачем-то под покровом ночи перенесли в зеленую зону. Причем так близко к их дому, что он буквально закрывает окна первого этажа!

Жители рассказали, что уже обратились в городское управление развития потребительского рынка и на «горячую линию» мэра. По обоим адресатам им прообещали разобраться с происшедшим. Однако пока никаких мер не предпринимается.

Возмущенные члены кооператива заявили, что не намерены мириться с таким «беспределом», который не только противоречит действующим правилам, запрещающим размещение МАФов в зеленых зонах, но и прямо нарушает их права.

Поэтому, если в ближайшее время районные и городские власти не примут меры к «передислокации» этого объекта на положенное для него место, то они готовы предпринять т.н. «акции прямого действия». В том числе -перекрывать движение по прилегающей трассе, чтобы привлечь внимание руководства города к происходящему произволу!