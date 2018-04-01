Порт Южный начали готовить для передачи частникам

Министерство инфраструктуры начало подготовку по передаче частникам государственного порта «Южный».

В Мининфраструктуры состоялось расширенное совещание по подготовке предварительного технико–экономического обоснования концессионного проекта в ГП «Морской торговый порт "Южный"».

Как сообщили в МИУ, в совещании участвовали руководитель ГП «Администрация морских портов Украины» Райвис Вецкаганс, руководители департаментов министерства, руководитель группы поддержки реформ МИУ Александра Клитина, начальник администрации Южненского филиала АМПУ Максим Широков, представители ЕБРР, Минфина США, офиса ЕС в Украине, консалтинговой компании Egis International и др.

Участники встречи согласовали условия и сроки представления технического задания на выполнение работ по подготовке обоснования к передаче порта частникам.

Каждые две недели эксперты Egis будут предоставлять в МИУ подробный отчет о проделанной работе. Финальный отчёт будет готов 2 июля. После этого планируется приступить к разработке непосредственно технико–экономического обоснования.