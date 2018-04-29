Воскресал ли Христос?

Конечно, воскресение Христово – основное, важнейшее событие, после которого все остальное в религии имеет как бы второстепенное значение. В настоящее время для каждого сколько-нибудь сведущего историка факт воскресения неоспорим. Не только крупные, но и просто добросовестные историки не высказывают уже больше никакого сомнения по этому поводу.

Начнем с Иосифа Флавия

Флавий – один из наиболее надежных исторических свидетелей. Карл Маркс говорил о нем: «Достоверная история может писаться лишь на основе таких документов, как произведения Иосифа Флавия и равноценные им».

Флавий не был последователем Христа, и потому нет оснований ожидать от него каких-либо преувеличений, выгодных христианам. В его книге «Иудейская война» черным по белому написано: «В это время выступил Иисус Христос, человек высокой мудрости, если только можно назвать Его человеком, Совершитель чудесных дел; когда по доносу первенствующих у нас людей Пилат распял Его на кресте, поколебались те, которые впервые Его возлюбили. На третий день Он снова явился к ним живой».

Летописец Гермидий и грек Лабиритиос

Грек Лабиритиос– доверенное лицо прокуратора Иудеи Понтия Пилата. В момент воскресения Христа Лабиритиос, выполняя поручение Пилата, оказался со своими чиновниками недалеко от места Его погребения. Ясно видевшие падение камня, закрывавшего гроб, поднявшуюся над этим местом необыкновенно ярко сияющую фигуру, Лабиритиос вместе со своими спутниками и сторожами бросились сообщать об этом властям.

В числе спутников Лабиритиоса был грек Гермидий [Гермизий], занимавший официальную должность биографа правителя Иудеи. Гермидий писал также и биографию Пилата. Его сообщения заслуживают особого внимания, они содержат чрезвычайно много надежных данных по истории Палестины и Рима и легли в основу истории Иудеи. Гермидий, по определению известного историка академика С. А. Жебелева: «с беспристрастной точностью фотографического аппарата повествовал обо всем». Гермидий вначале был настроен против Христа и, как он сам говорил, уговаривал жену Пилата не удерживать мужа от смертного приговора Христу. До самого распятия он считал Христа обманщиком. Поэтому он по собственной инициативе отправился в ночь под воскресение ко Гробу, надеясь убедиться в том, что Христос не воскреснет и тело Его навсегда останется в земле. Но вышло иначе.

«Приблизившись ко Гробу и находясь в шагах ста пятидесяти от него, – пишет Гермидий, – мы видели в слабом свете ранней зари стражу у гроба: два человека сидели, остальные лежали на земле, было очень тихо. Мы шли очень медленно, и нас обогнала стража, шедшая ко Гробу сменить ту, которая находилась там с вечера. Потом вдруг стало очень светло. Мы не могли понять, откуда этот свет. Но вскоре увидели, что он исходит из движущегося сверху сияющего облака. Оно опустилось ко Гробу, и над землей там показался человек, как бы весь светящийся. Затем раздался удар грома, но не на небе, а на земле. От этого удара стража в ужасе вскочила, а потом упала. В это время ко Гробу справа от нас по тропинке шла женщина, она вдруг закричала: «Открылось! Открылось!». И в это время нам стало видно, что действительно очень большой камень, приваленный ко входу в пещеру, как бы сам собою поднялся и открыл вход в пещеру гроба]. Мы очень испугались. Потом, некоторое время спустя, свет над гробом исчез, стало тихо, как обыкновенно. Когда мы приблизились ко Гробу, то оказалось, что там уже нет тела погребенного Человека».

Показания Гермидия интересны еще с одной стороны. Он пишет, что незадолго до казни Христа в Иудее должны были чеканить монету с большим изображением кесаря [Тиверия] с одной стороны и с маленьким изображением Пилата с другой стороны. В день суда над Христом, когда жена Пилата послала к нему людей, через которых убеждала мужа не выносить смертного приговора Христу [ибо она всю ночь во сне страдала из-за Него], она спрашивала его: «Чем ты искупишь свою вину, если осужденный тобою действительно Сын Божий, а не преступник?». Пилат ответил ей: «Если Он Сын Божий, то Он воскреснет, и тогда первое, что я сделаю, —запрещу чеканить мое изображение на монетах, пока я жив». Свое обещание Пилат выполнил. Из римской нумизматики известно, что в Иерусалиме в это время были изготовлены монеты с изображением кесаря с одной стороны и без изображения Пилата с другой.

Лекарь Понтия Пилата

Известный врач, близкий к Пилату и лечивший его, Ейшу относится к числу наиболее выдающихся людей своего времени. Важно то, при каких обстоятельствах Ейшу наблюдал описанное им. По поручению Пилата он с вечера накануне воскресения находился вблизи гроба вместе с пятью своими помощниками, которые всегда сопутствовали ему. Он же был свидетелем погребения Христа. В субботу он дважды осматривал гроб, а вечером по приказанию Пилата отправился сюда с помощниками и должен был провести здесь ночь. Зная о пророчествах относительно воскресения Христа, Ейшу и его помощники-медики интересовались этим и с точки зрения естествоиспытателей. Поэтому все, связанное с Христом и Его смертью, они тщательно исследовали. В ночь под воскресение они бодрствовали по очереди. «Мы все – врачи, стража, – пишет Ейшу, – были здоровы, бодры, чувствовали себя так, как всегда. У нас не было никаких предчувствий. Мы совершенно не верили, что Умерший может воскреснуть. Но Он действительно воскрес, и все мы видели это собственными глазами». Вообще Ейшу был скептиком. В своих трудах он неизменно повторял выражение, которое потом благодаря ему вошло в пословицу на Востоке: «Чего я сам не видел, то считаю сказкой».

Казначей синедриона Маферкант

Маферкант был одним из членов синедриона, казначеем. Именно из его рук Иуда получил за предательство тридцать сребреников. Но когда после воскресения Христа среди иудеев поднялась тревога, Маферкант был первым из членов синедриона, прибывшим на место для расследования. Он убедился, что воскресение совершилось. Ему пришлось быть у гроба Господня перед самым моментом воскресения: он прибыл сюда для оплаты стражи, стоявшей у гроба (наемная стража получала оплату, так сказать, сдельно, после несения каждого караула). Выплатив деньги, он ушел… Но не успел Маферкант далеко отойти, как раздался удар грома и громадный камень был отброшен неведомой силой. Возвратясь назад ко Гробу, Маферкант увидел издали исчезающее сияние над гробом. Все это им описано в сочинении «О правителях Палестины», которое принадлежит к числу наиболее ценных и правдивых источников по истории Палестины.

Основоположник коммунизма Фридрих Энгельс

Факт воскресения Христа к концу своей жизни признал ни кто иной, как Фридрих Энгельс. В предисловии к переизданию своих сочинений он пишет: «Новейшие каппадокийские открытия обязывают изменить наш взгляд на некоторые немногие, но важнейшие события мировой истории, и то, что казалось ранее достойным внимания только мифологов, должно будет отныне привлечь и внимание историков. Новые документы, покоряющие скептиков своей убедительностью, говорят в пользу наибольшего из чудес в истории, о возвращении к жизни. Того, Кто был лишен ее на Голгофе».

Правда, эти строки Энгельса оставались неизвестными у нас еще и потому, что они ни разу не были переведены на русский язык в изданиях Маркса и Энгельса.

Один из крупнейших в мире знатоков античности академик В. П. Бузескул говорил: «Воскресение Христа подтверждено историческими и археологическими находками с такой несомненностью, как и существование Иоанна Грозного и Петра Великого… Если отрицать воскресение Христа, то нужно отрицать (причем с гораздо большим основанием) существование Пилата, Юлия Цезаря, Нерона, Августа, Трояна, Марка Аврелия, русских князей Владимира и Ольги, Александра Невского, Ивана Калиты, Даниила Галицкого, Юрия Долгорукова и многих других». Это только небольшая часть источников, где говорится, что Христос действительно воскрес.