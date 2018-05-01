Анонс газеты Слово № 19 (1296) ВИДЕО

9 – е мая, День Победы — во всех смыслах трудный праздник для нынешней украинской власти, объявившей «преступным» весь советский период истории. Во-первых, уже совсем не ПОБЕДУ отмечает теперь официальный Киев. Вслед за властями и мы - украинцы, потомки победителей, должны отмечать день скорби и примирения. Но и примиряться власти предлагают далеко не со всеми. Продолжается война с символами Победы, с памятниками, со стариками-ветеранами. По-сути предложенный нынешними руководителями праздник 8, не 9 мая, является не чем иным, как днем борьбы с памятью победителей и днем утверждения совершенно новых исторических идей и новых героев. Однако дается это властям не легко… Подавляющее большинство украинцев все-таки помнит и чтит своих предков-героев.

Такому вот грустному украинскому дню победы посвящено два материала, выходящих в номере. Начнем, как обычно, с колонки редактора.

«Имя им легион», так символично называется статья.

Размявшись в Одессе, на Марше национального порядка 2 мая, радикалы готовятся ко Дню Победы. Лидер «Братства» Дмитрий Корчинский уже заявил, что «выставит против ватников» «Бессмертную дивизию» и традиционно призвал «громить» дедов, которые считают себя героями и победителями нацизма.

Для чего нам современное украинское государство навязывает всю эту нацистскую клоунаду? Задается вопросом автор. - Ведь всем понятно, что без поддержки из самых высоких властных кабинетов мы бы никогда о них и не услышали. И для чего же?

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В первую очередь для того, чтобы отвлечь внимание сограждан разрежающей их темой. Кроме того призываются силы, которые своим вредным мифотворчеством должны обосновать существование современной украинской бюрократии, организовавшей неофеодальную систему кормлений и вотчин.

Невольно напрашивается упоминание об известном культурном сюжете продажи души дьяволу, отсюда, кстати, и патологическая ненависть к православной церкви и ее не прекращающаяся травля. Так что правильнее было бы назвать хеппенинг Корчинского «бессмертный легион» Легионом — именовались демоны, изгнанные Иисусом Христом из человека в Гадаре, этот легион действительно бессмертный.

Говоря о «легионерах» Корчинского, как о реконструкторах украинского мифа, необходимо отметить, что они всегда стремились привлечь к себе сторонников не путем реформ, а воздействуя на их картину мира и представления о самих себе. В частности, они должны ощущать себя господами по отношению к остальному народу Украины, не поддерживающему их миф. В то же время их не должны отпускать опасения, что миф этот под угрозой, и что с угрозой этой необходимо бороться.

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«9 мая – День Победы! Прочь сомнения и недоразумения…» Это статья Никиты Додона, в которой он подробно рассказывает об исторических событиях того времени, о подписании Германией акта о безоговорочной капитуляции, которое состоялось в ночь с 8 на 9 мая. Не оставляя места манипуляциям и спекуляциям.

Спор о дне, когда «правильно» отмечать победу (8 или 9 мая) – это намеренное запутывание недругов, считает автор.

А вам как кажется – для чего вся эта игра с днями, с названиями праздника?

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У людей, в особенности старшего поколения, существует ряд представлений относительно Великой Победы, все эти представления опираются на хронологию, на даты, если начать манипулировать датами определениями оценками, значениями - начинает действовать "окно Овертона" представления начинают как бы зависать в воздухе и потихоньку рассыпаться со временем. Действуя таким образом, шаг за шагом, можно украсть победу у целого народа. Все это относится к сфере бесструктурного управления, когда управляют населением через образы и символы. Люди должны забыть о том что они были народом победителем и все для этого делается.

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«Чем отличается Государство от организованной преступности?» - так интригующе называется выходящая в номере статья Антона Кравчика.

Известный американский социолог, политолог и историк экономики Чарльз Тилли в 1985 году написал скандальную книгу «Оборотная сторона государства». – Пишет автор - В ней он проводит аналогию между ведением войны и строительством государства c одной стороны и организованной преступностью с другой, почерпнутую из нескольких столетий опыта строительства национальных государств в Европе.

В общем, как я поняла из статьи, суть такая, что государство мало чем отличается от мафии. Оно также отбирает у народа деньги в виде налогов и прочих сборов в обмен на безопасность, на защищенность от некой внешней угрозы, которую само же и создает…

Исходя из этого – Украина просто классический пример. Вам тоже так кажется?

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Техас должны грабить техасцы - эта цитата из фильма "Великолепная Семёрка" - по истечение лет стала уже классической. Смысл ее заключается в означении принципа суверенитета. При разработке политтехнологических мероприятий часто исходят из того, что государство это бандит, однако мы видим вокруг массу примеров того, как государство благоприятно эволюционирует от "аппарата насилия" в сторону заботы о своих гражданах. Украинское государство на старте своего сотворения имело больше гуманный вид нежели сейчас. Хищное государство никому не нужно, оно должно строить отношения со своим народом на взаимовыгодных принципах и реформы ухудшающие жизнь граждан тоже никому не нужны, если власти этого не осознают, то у этой власти не будет будущего.