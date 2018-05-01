А что происходит на Трассе здоровья?

Трасса здоровья, что протянулась от Ланжерона до Аркадии, сейчас цветет, заманчиво красуется, словно зазывает любителей пеших прогулок, бега и велосипедистов. И с каждым днем на ней – все многолюдней.

Между тем, имеются тут и проблемы. Но начнем, пожалуй, с того, что, похоже, Трасса здоровья в будущем станет еще длиннее.

Более того, в Одессе уже стартовал главный этап строительства велопешеходной эстакады на Трассе здоровья. Именно эта эстакада позволит продлить сегодняшнюю Трассу здоровья аж до 10-й ст. Большого Фонтана.

Начало строительства было даже отмечено символической церемонией закладки капсулы (называется она Капсула времени для потомков) в первую монолитную бетонную опору будущей велопешеходной эстакады на Трассе здоровья. То есть, получается, что у нас появится единый велопешеходный маршрут, протяженность которого составит более 15 километров.

Напомним, в 2016 году специалисты разработали проект, предусматривающий возможность продления Трассы здоровья до 16-й станции Большого Фонтана. Однако проблемным участком оказался обрыв трассы в районе 10-й станции Большого Фонтана. Вот строительство эстакады и позволит решить эту проблему и сделать Трассу здоровья непрерывной.

Итак, что же нас ждет? Эстакада будет расположена на высоте 8 метров от пляжа. На реализацию проекта выделено 33 млн грн.

В общем, в городе началось достаточно масштабное строительство.

А вот на самой Трассе здоровья имеются немалые проблемы, которые в последнее время не один раз обсуждались на аппаратных совещаниях в мэрии.

Казалось бы, есть Трасса здоровья, хочешь – прогуливайся, хочешь – бегай или спокойно проезжай на велосипеде. Места хватает всем, целебного свежего воздуха – тоже. Ан нет, некоторые решают, что общая трасса – его личное пространство. А на личном пространстве ты сам себе хозяин-барин: и, значит, можно носиться на тех же велосипедах на огромной скорости, совершать на них невероятные кульбиты, доводя до заикания мамочек с колясками и пожилых людей, собственно, всех, кто тихо себе прогуливается по Трассе, набирая в личную копилку «очки здоровья».

Но и это еще не все: по Трассе здоровья стали носиться скутеры. Тут уже вообще на уровне беспредела: разбегайся, кто может, я позволяю себе любую скорость, потому как этот простор – мой, и только мой.

И снова одесситы, как минимум, вздрагивают.

На совещании в мэрии было решено: все эти гонки пора ограничивать, а лучше вообще прекратить раз и навсегда. Тем более, что уже совсем на носу – курортный сезон, и по Трассе здоровья гуляет все больше и больше людей.

Отметим, только ограничение скорости в данном вопросе – не выход из ситуации. Причем это касается не только скутеристов, но и велосипедистов, и людей на роликах, которые порой развивают слишком большую скорость. Вывод напрашивается только один: создать соответствующие места, для того чтобы это происходило не там, где люди неспешно прогуливаются, дышат воздухом, занимаются бегом, делают упражнения на спортплощадках на Трассе здоровья.

Что же конкретно со всем этим обещают сделать? Как сообщил директор департамента муниципальной безопасности Виктор Кузнецов, кроме разъяснительных бесед с предпринимателями, которые организовали прокат электроскутеров и мопедов, на Трассе здоровья планируется установить шлагбаумы в местах вероятного несанкционированного въезда на трассу, установить также и камеры вдоль всей территории, ограничители скорости (лежачих полицейских), даже организовать дежурство пеших полицейских и велопатрулей. Решено также рассмотреть и вопрос ограничения, предположительно вплоть до полного запрета, выезда на Трассу здоровья транспорта с электрическим двигателем и подготовить проект изменений в решение Одесского горсовета в части организации движения в пешеходных и прибрежных зонах.

На Трассе здоровья будет также обновлена дорожная разметка, четко указывающая границы движения пешеходов и велосипедистов, установлены соответствующие дорожные знаки. Места возможного несанкционированного въезда автомобилей предполагается оборудовать шлагбаумами. На закрытых участках Трассы, таких как в районе ресторана «Глечик», будут установлены и сферические дорожные зеркала.