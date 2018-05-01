Процедура регистрации ребенка после рождения

Что нужно сделать после рождения ребенка?

Родители обязаны не позднее 1 месяца со дня родов, зарегистрировать рождение ребенка в органе государственной регистрации актов гражданского состояния по месту жительства одного из родителей или по месту рождения ребенка. Заявителями могут быть как родители ребенка, так и другие лица. Присутствие обоих родителей является обязательным, если родители имеют разные фамилии. Государственная регистрация проводится с одновременным определением происхождения ребенка и присвоением ей имени, фамилии и отчества.

Как определяется происхождение ребенка?

Происхождение ребенка от матери определяется на основании документа учреждения здравоохранения о рождении ею ребенка. Происхождение ребенка от отца определяется на основании свидетельства о браке, если в момент рождения ребенка мать находилась с ним в браке. Если родители не состоят в браке, происхождение ребенка от отца определяется по письменному заявлению матери и отца ребенка о признании отцовства или по решению суда. При рождении ребенка у матери, не состоящей в браке, в случаях, когда нет совместного заявления родителей или соответствующего решения суда, запись об отце производится по фамилии и гражданством матери, а имя и отчество отца ребенка записываются по ее указанию.

Какие документы нужны для регистрации рождения?

Одновременно с заявлением о государственной регистрации рождения (устной или письменной) для проведения государственной регистрации рождения ребенка подается:

– паспорт заявителя, если заявителями являются не ее родители;

– документ, подтверждающий факт рождения – медицинский документ, выданный учреждением здравоохранения;

– паспорта родителей или одного из них;

– документ, подтверждающий происхождение ребенка от отца (свидетельство о браке или совместное заявление матери и отца ребенка или заявление матери)

– При отсутствии документа учреждения здравоохранения или медицинской консультационной комиссии, основанием для регистрации рождения является решение суда об установлении факта рождения.

Где работает услуга по приему документов для регистрации в родильных домах?

На сегодняшний день Министерство Юстиции существенно упростило доступ граждан к административным услугам. Во всех регионах Украины предоставляется услуга по приему документов, необходимых для государственной регистрации рождения, и выдачи соответствующего свидетельства непосредственно в родильных домах. Всего в 477 медицинских учреждениях. За 2016-2017 годы этой услугой воспользовались 238 166 граждан. Информация о роддомах, в которых можно получить свидетельство о рождении ребенка можно найти на официальном сайте Министерства юстиции.

Дополнительные услуги можно получить вместе со свидетельством?

По желанию родителей или одного из них во время проведения государственной регистрации рождения ребенка могут быть приняты документы для регистрации места проживания новорожденного ребенка.

Есть ли наказание для родителей, которые несвоевременно зарегистрировали ребенка?

Несвоевременная без уважительной причины государственная регистрация родителями рождения ребенка в государственных органах регистрации актов гражданского состояния влечет наложение штрафа от одного до трех необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 до 153 грн).

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Аспирант кафедры гражданского процесса,

директор юридической клиники

Павлова Юлия Сергеевна