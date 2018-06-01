Как нам реорганизовать «взросление» детей

1 июня, отмечая «День защиты детей» по заведенной в 1998 году традиции, уполномоченные чиновники и ищущие популярности политики Украины устраивают флэшмобы, фотосессии и т. п. публичные «мероприятия» на показ. Хотя, например, рисовать мелом на асфальте (популярный микробюджетный вид таких акций) – не гигиенично и не здраво для юных рисовальщиков, а детские концерты уместнее проводить в удобные для семейного отдыха «выходные» дни и еженедельно, а не по случаю «Дня». Зато похвальному делу «защиты детей» давно не хватает широкой дискуссии о том, как лучше обеспечивать эти права и от кого/чего актуально защищать детей в наших условиях. Ведь в этой сфере ныне нарастают регресс, фальшь и даже попрание конституционных норм…

Условность «детских» проблем в учебной практике

«Малые детки – малые бедки, подрастают детки – растут и бедки», – шутят знающие, что такая прогрессия задана природой, а у категории «дети» нет четкой возрастной границы. Не зря учеными предложены различные варианты выделения «детского» возраста и его этапов. В настоящее время международной Конвенцией о правах ребенка (далее – «Конвенция») определено считать дитём –

«человеческое существо до достижения 18-летнего возраста, если по закону, применимому к данному ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее».

Не случайны разномнения о том, до какого возраста и по каким признакам следует относить то или иное «человеческое существо» – к категории «детей». Ибо «детство» – ранний этап жизнедеятельности людей, когда происходят биологический рост организма и психическое развитие. При этом подрастающие познают среду своего обитания и «уроки», даваемые окружающими, а они у разных детей могут сильно разниться. Как это учесть?

Логики считают, что оценивая «взросление», надо исходить из текущих состояний конкретного юного человека, т. к. даже в группах подростков-сверстников можно различать более «зрелых» и – менее. Более достоверно это выявляют специальными тестами и опросами. Не зря прежде в школах практиковали повторное обучение «второгодников», не показавших аттестационный минимум знаний.

Но формалистам удобнее – учет «возрастов» от даты рождения (фиксируемой в «метрике»). Это практикуют чиновники Украины и большинства стран, игнорируя погрешности такой «унификации». В итоге, например, в деле «образования» (обучения) укоренилась социально-психологическая проблема: в средних общеобразовательных школах одноклассниками часто оказываются дети с явно разнящимися степенями «роста» интеллекта, из-за чего менее развитые не успевают усваивать знания, зато нередко мешают умнеть – остальным одногодкам.

Ныне эту «бедку» усугубляют новацией «инклюзивного» обучения, когда в состав групп обычных учащихся «включают» детей с «ограниченными возможностями здоровья» (ОВЗ) – не только с инвалидностью ног или зрения, но и интеллекта (вплоть до ДЦП). Так, под предлогом благих намерений воспитать «гуманизм» к детям с ВОЗ, де-факто ухудшают ход обучения здоровым детям, игнорируя их естественное право интенсифицировать свое умственное развитие. И потом, «по цепочке» последствий, снижается число выпускников школ, способных усвоить сложные науки, усложняя набор абитуриентов вузов, а далее – усугубится дефицит «кадров» в наукоемких сферах народного хозяйства, снижая там доходность и платежи налогов – источник финансирования и обычной и «инклюзивной» практик обучения. Но выборочных (к имеющим ОВЗ) «детолюбов» не смущает такой «бумеранг» грядущих негативных последствий…

Прижилась в Европе и иная странность годовых циклов организации «общего образования»: прерывают обучение в наилучшую для этого летнюю пору ради... оптимизации отдыха учителей. Но еще хуже, что в прочее время следуют учебным планам, где приоритетны зачастую не интересы и способности обучаемых, а (сужаемые в современной Украине) «возможности» наличного персонала школ и даже прихоти управляющих этой сферой. Так, например, затеян эксперимент «совмещения» в один предмет изучения («естественные науки») пять – ныне практикуемых: физика, химия, биология, география, астрономия…

Поэтому в создавшихся условиях остро встает общественная необходимость защищать вверяемых гражданами детей от сомнительных «опытов» и новаций, санкционированных властями.

Сюрпризы детородности «детей»

Порой условия детства вынуждают «взрослеть» досрочно – надо ли от этого защищать? Ведь уход из этапа детства во взрослость не менее ответственен, чем, например, прыжки с парашютом с той лишь разницей, что сделать повторную попытку (вернувшись назад) вряд ли возможно.

В совершении такого судьбоносного маневра известны три основных варианта: или поощрять и ускорять наступление «взрослости», или не вмешиваться в «естественный ход» воспитания ребенка, или оттягивать окончание «юности» до исполнения 19 лет, 21 года и даже более того. Причем, ошибки в выборе этих тактик воспитания чреваты «цепной реакцией» разных производных ситуаций и «бед».

Например, установлено, что в пору детства мы наиболее способны к усвоению знаний и навыков. Но чрезмерная (разная для конкретных детей и случаев) интенсификация познавательной деятельности может вызывать расстройства физического здоровья ребенка и провоцировать на рискованные попытки «испытать» недовыработанные навыки и полученные дозы ограниченных познаний.

С другой стороны, досрочное прерывание детских занятий (из-за семейно-бытовых и иных проблем) сужает таким людям возможности развить интеллект и заняться во взрослой жизни желаемым делом. А без этого труднее строить профессиональную карьеру и улучшать социальный статус, что может досаждать ощущением личного «несчастья» с риском впадать в «депрессию». Причем, люди досрочно лишенные детства, часто ориентируют на то и окружающих, включая своих детей, чем множат «бедки».

На практике досрочно «выпасть» из юношеской жизни часто вынуждают внеплановая беременность и рождение юными чадами собственных детишек. Последним – не позавидуешь (как подопытным кроликам), если их молодым родителям не приходят на помощь более опытные родственники или соседи. Ведь природа наделяет способностью деторождения даже «инфантильных», независимо от степени их умственного и социального «взросления».

Увы, в нынешних условиях обособленного проживания малыми (а порой и неполными) семьями такая взаимовыручка становится редкостью, а услуги наемных нянь не каждому «пор карману». Поэтому, выручая молодых родителей и повышая шансы на выживание и благополучное развитие их детей, в нашей стране в «советский» период создали многоместную и разветвленную сеть специализированных учреждений – «яслей» и «детских садов». Там вырастили в достаточно благополучных условиях десятки миллионов чад, вверяя их кормление, медицинский надзор и воспитание соответствующим специалистам, чью работу более-менее контролировали власти и родители «детсадовцев».

Увы, деятельность таких дошкольных заведений с 1990-х подвергли серии «реформирований» не в интересах малышей. Во-первых, сильно урезали сеть детсадов, передав соответствующие помещения и оборудованные территории для нужд разного «бизнеса» (в Одессе при мэре Гурвице в этом был достигнут губительный антирекорд). С другой стороны, «коммерциализация» работы детсадов при отсутствии заботливого персонала и надлежащего надзора порой приближается к вредительству, когда даже меню питания детей определяют интересы «поставщиков» соответствующих продтоваров и предметов быта.

В результате – Украина из лидеров в развитии культуры и инфраструктуры «дошкольного воспитания» стала скатываться в сторону стран «третьего мира», для которых прописана такая норма (ст. 27) Конвенции:

Государства-участники в соответствии с национальными условиями и в пределах своих возможностей принимают необходимые меры по оказанию помощи родителям и другим лицам, воспитывающим детей, в осуществлении этого права и, в случае необходимости, оказывают материальную помощь и поддерживают программы, особенно в отношении обеспечения питанием, одеждой и жильем.

Обязательства и безответственность

Заботясь об имидже молодого государства «Украина», в прошлом веке украинские политики подписали и имплементировали массу международных договоров, в т. ч. принятую в 1989 году резолюцией 44/25 Ген. Ассамблеи ООН Конвенцию. А в обновленной в 1996 году Конституции Украины декларировали, что «Сім'я, дитинство, материнство і батьківство охороняються державою» и очертили (в статье 52) набор принципов гуманной государственной политики в «детском» вопросе:

Діти рівні у своїх правах незалежно від походження, а також від того, народжені вони у шлюбі чи поза ним.

Будь-яке насильство над дитиною та її експлуатація переслідуються за законом.

Утримання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, покладається на державу.

Держава заохочує і підтримує благодійницьку діяльність щодо дітей.

Вдобавок, прописали (в статье 53) намерение властей Украины обеспечивать через сеть государственных и коммунальных учебных заведений доступность и безоплатность в державе дошкольного, полного общего среднего, профессионально-технического и высшего образования. Этот набор обязательств значительно превысил требования Конвенции, где (ст. 28) указано «вводить», как бесплатное и обязательное лишь начальное образование. Причина этой «щедрости» известна: в 1990-х Украина (в отличие от Гондураса, Буркина-Фасо и т. п.) имела, унаследованную от УССР, полносоставную сеть школ, училищ и вузов, находившихся в госсобственности и предусматривавших обучение без взимания (официально установленной) платы.

Однако, увы, подтвердилось правило, что обещать и делать – две разницы (даже искренние намерения не всегда воплощаются в желаемый результат). Известным врагом гуманизма в «детской» политике стала… нехватка (на эти нужды) бюджетных средств из-за провалов в промышленной политике и растущей неэффективности распоряжения чиновников деньгами. Поэтому для основной части населения Украины «бедки» деток (и их родителей) сейчас лишь множатся.

Добавляет их даже технический прогресс в развитии компьютерной техники и средств связи: из-за плохих видеоигр ребятня дуреет, а через интернет поддаются разным вредным увлечениям, включая совершение «сэлфи» в опасных местах и употребление «дурманящих» наркосредств.

Увы, чиновники пока предпочитают избегать основательного исправления политики в комплексной сфере воспитания детей, а также «семьи и молодежи», уповая на быстрые (удобные для отчетов) пшиковые полумеры, типа создания новых должностей малочисленного штата «омбудсменов» (комиссаров) по… обсуждению таких проблем в узких кругах. Но пока что усилий этих управляющих не хватает даже на организацию откровенного «широкого диалога» с родительской общественностью и причастными к воспитанию детей специалистами. Поэтому растет выезд молодежи в дальние края и будущее нашей страны вселяет тревогу…