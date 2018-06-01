Одесский морвокзал вскоре передадут частной компании

В Администрации морских портов Украины хотят передать пассажирский терминал Одесского порта под управление инвестора.

Инвестиционный проект предусматривает сотрудничество в плане эффективного управления существующим терминалом. В АМПУ планируют его реализовать в течение 2018-2019 года. Партнерская программа предусматривает разные формы сотрудничества, среди которых аренда, договор управления имуществом и концессия. О старте проекта объявили на «Ukrainian Ports Forum 2018» , который состоялся в Одессе на прошлой неделе.

От реализации проекта, - посчитали в АМПУ, выиграют все – и инвестор, и АМПУ, и государство. Инвестор получает прибыль от использования пассажирским комплексом, АМПУ – от увеличения количества пассажирских суден, которые заходят в порт, а Государство – от уплаты налогов и других обязательств в бюджеты разных уровней.