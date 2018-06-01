Международный гуманитарный университет поздравляет Валентина Таранца с юбилеем

В Международном гуманитарном университете прошла международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы филологической науки: современные научные дискуссии», большая часть которой была посвящена чествованию юбиляра, доктора филологических наук, профессора Валентина Григорьевича Таранца.

Валентин Григорьевич Таранец приехал в Одессу изучать филологические науки из Полтавы. Кандидатскую диссертацию В. Г. Таранец защитил в 1972 году, а уже в 1983 году он становится доктором филологических наук и получает профессорское звание. В 1998 году Валентин Григорьевич начинает свою работу в Одесской юридической академии.

Много утекло воды с того времени, но профессор, знаток романо-германских языков, украинского языка и литературы, остается все также бодр и полон новых, свежих идей в исследовании лингвистики и сопредельных с ней наук, истории, философии, языкознании.

Именно об этом, поздравляя профессора с 80-летием, говорили те, кто собрался в этот день поздравить ученого, учителя, наставника, коллегу, друга и просто хорошего человека, Валентина Григорьевича Таранца. Все они вспоминали, как учились и трудились вместе.

Заслуги юбиляра в научных исследованиях велики. Достаточно сказать, что из-под его пера вышло более 140 научных работ, среди которых такие монографии, как «Происхождение понятия числа и его языковой реализации (к истокам индоевропейского праязыка), «Происхождение древнеевропейских языков», «Энергетическая теория речи» и так далее. Сфера интересов ученого необычайно широка и касается не только изучения и анализа фонетических законов, но и сравнительно-исторических исследований в отношении индоевропейских языков.

В 2013 году вы пришли к нам, в МГУ, на кафедру германских и восточных языков, и мы этому очень рады, – отметил ректор МГУ Анатолий Крыжановский. – Хочу сказать без преувеличения, что сегодня особенный день по целому ряду причин, не только для Одессы, а всей страны. Именно сегодня мы начинаем праздничные мероприятия в честь нашего дорогого коллеги, профессора Валентина Григорьевича Таранца.

В этот день по случаю знакового юбилея Валентину Таранцу вручили памятную медаль Международного гуманитарного университета.

Декан факультета лингвистики и перевода МГУ, профессор Инна Ступак, в свою очередь отметила научные заслуги юбиляра, напомнив, что ученый выпустил за годы своей научной и педагогической деятельности 12 монографий, причем 2 из них вышли в последние годы. На счету профессора 160 публикаций, 18 аспирантов благополучно защитили кандидатские диссертации и успешно продолжают свою научную деятельность, а это о многом говорит. Она подчеркнула, что юбиляр и теперь полон интереснейших научных идей и пожелал ему реализовать их в полной мере.

Помните, Валентин Григорьевич, что у Вас есть семья из 40 человек, сотрудников факультета, мы все любим Вас и поздравляем с Вашим праздником,

– обратилась она к профессору.

Не преувеличивая могу сказать, что Валентин Григорьевич – это целая эпоха в науке и преподавании. По духу своему он является филологом с большой буквы. Работая на стыке наук, Валентин Григорьевич сумел достичь высот в своих научных исследованиях и открыть совершенно новые горизонты в культурологии и истории. Как ученый он универсален и всегда живо откликается на запросы времени,

– сказал старший преподаватель факультета лингвистики и перевода МГУ Александр Леонтьев.

Я очень благодарен руководству нашего университета, президенту Сергею Васильевичу Кивалову, родному факультету за то, что организовали такое мероприятие. Мы обменивались мнениями, и это очень важно. Я рад встрече со своими коллегами, учениками, с которыми не виделся уже более 5 - 10 лет,

- говорит юбиляр Валентин Таранец.

Поздравить В. Г. Таранца с юбилеем собрались коллеги из вузов Одессы, Херсона. Много теплых слов прозвучало в его адрес от студентов, аспирантов, сотрудников МГУ.