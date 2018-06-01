Международный гуманитарный университет поздравляет Валентина Таранца с юбилеем

В Международном гуманитарном университете прошла международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы филологической науки: современные научные дискуссии», большая часть которой была посвящена чествованию юбиляра, доктора филологических наук, профессора Валентина Григорьевича Таранца.
Валентин Григорьевич Таранец приехал в Одессу изучать филологические науки из Полтавы. Кандидатскую диссертацию В. Г. Таранец защитил в 1972 году, а уже в 1983 году он становится доктором филологических наук и получает профессорское звание. В 1998 году Валентин Григорьевич начинает свою работу в Одесской юридической академии.
Много утекло воды с того времени, но профессор, знаток романо-германских языков, украинского языка и литературы, остается все также бодр и полон новых, свежих идей в исследовании лингвистики и сопредельных с ней наук, истории, философии, языкознании.
Именно об этом, поздравляя профессора с 80-летием, говорили те, кто собрался в этот день поздравить ученого, учителя, наставника, коллегу, друга и просто хорошего человека, Валентина Григорьевича Таранца. Все они вспоминали, как учились и трудились вместе.
Заслуги юбиляра в научных исследованиях велики. Достаточно сказать, что из-под его пера вышло более 140 научных работ, среди которых такие монографии, как «Происхождение понятия числа и его языковой реализации (к истокам индоевропейского праязыка), «Происхождение древнеевропейских языков», «Энергетическая теория речи» и так далее. Сфера интересов ученого необычайно широка и касается не только изучения и анализа фонетических законов, но и сравнительно-исторических исследований в отношении индоевропейских языков.
В этот день по случаю знакового юбилея Валентину Таранцу вручили памятную медаль Международного гуманитарного университета.
Декан факультета лингвистики и перевода МГУ, профессор Инна Ступак, в свою очередь отметила научные заслуги юбиляра, напомнив, что ученый выпустил за годы своей научной и педагогической деятельности 12 монографий, причем 2 из них вышли в последние годы. На счету профессора 160 публикаций, 18 аспирантов благополучно защитили кандидатские диссертации и успешно продолжают свою научную деятельность, а это о многом говорит. Она подчеркнула, что юбиляр и теперь полон интереснейших научных идей и пожелал ему реализовать их в полной мере.
Поздравить В. Г. Таранца с юбилеем собрались коллеги из вузов Одессы, Херсона. Много теплых слов прозвучало в его адрес от студентов, аспирантов, сотрудников МГУ.