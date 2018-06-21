18-летняя одесситка Даяна Ястремская стала полуфиналисткой теннисного турнира в Великобритании

Даяна Ястремская одержала три победы на соревнованиях серии ITF с призовым фондом 100 тысяч долларов в городе Илкли.

Для молодой одесситки, которая на данный момент занимает 151-ю строчку мирового рейтинга WTA, турнир на травяных кортах Илкли начался с уверенной победы над местной теннисисткой Габриэлой Тэйлор — 6:1, 6:3. Уже в следующем раунде Ястремская также в двух сетах одолела третью сеяную на турнире Луксику Кумхум (Таиланд) — 7:5, 6:4.

Куда более продолжительным и напряжённым выдался для Даяны Ястремской матч 1/4 финала, в котором 18-летняя одесситка встречалась с ещё одной представительницей Великобритании — Хэрриет Дарт (180-я позиция в рейтинге WTA). Несмотря на скромные позиции в табеле о рангах, Дарт, при поддержке своих болельщиков, смогла навязать Ястремской серьёзную борьбу. Для победы над местной спортсменкой юной украинке потребовались два с половиной часа, на протяжении которых Ястремская сумела девять раз выиграть подачу соперницы, что и принесло ей «викторию» с общим счётом 7:5, 6:7, 6:3.

За путёвку в финал турнира в Илкли Даяна Ястремская поспорит с главной фавориткой соревнований — россиянкой Екатериной Александровой (112-я строчка рейтинга WTA).