Как не заболеть кишечными инфекциями. Эпидемиологи предупреждают

В Одесском регионе с начала лета наблюдается еженедельный рост заболеваемости кишечными инфекциями — заражаются преимущественно дети в возрасте до 17 лет.

Об этом сообщила 25 июня журналистам главный внештатный эпидемиолог областного департамента здравоохранения Людмила Красницкая. Она отметила, что в летний период часто наблюдается подъём уровня заражения кишечными палочками, но в нынешнем году интенсивный рост начался уже в мае по причине вспышки сальмонеллёза (специалист напомнила о случаях инфицирования в ресторане «Изольда» в Беляевском районе Одесской области и в кафе быстрого питания «Вкус востока» в Одессе). При этом темпы заболевания не останавливаются: с начала июня врачи фиксируют еженедельный прирост, а за последнюю неделю заболеваемость выросла на 15% — с 276 до 316 случаев. Всего же с января по июнь этого года были зафиксированы 5 тысяч 394 случая заболеваемости, и беспокоит медиков тот факт, что 62% пострадавших — несовершеннолетние (47% — дети не старше пяти лет).

«Эта цифра очень настораживает потому, что эта заболеваемость предотвратимая. Маленькие детки не должны болеть кишечными заболеваниями. Этого не должны допускать матери», — посетовала врач-эпидемиолог.

По её словам, инфицирование возможно в период кормления малышей, при том, что летом запрещается долго хранить пищевые продукты. Как подчеркнула Людмила Красницкая, многие мамы этим правилом пренебрегают, из–за чего и болеют дети.

«Летом готовить на несколько дней нельзя. Нужно готовить на одно употребление. При готовке должно быть как минимум две доски и два ножа: одни — для готовой еды, вторые — для сырой», — отмечает специалист.

Она напомнила о сроках хранения пищевых продуктов в холодильнике (от 2 до 6 градусов по Цельсию): отварное мясо — 24 часа, котлеты, биточки — 12 часов, паштеты — 6 часов, бульоны — 24 часа, варёные колбасы, сосиски — 48 часов, рыба жареная — 36 часов, молоко, сливки, кефир, творог (заводского изготовления) — 36 часов, пирожное со сливочным кремом — 6 часов, квас — 48 часов.

Медик также посоветовала не брать готовую еду для детей на пляж — лучше всего запастись обычной водой. Одна бутылка — для мытья рук и лица, вторая — для питья.

«Дети купаются в прибрежной воде — эта зона самая опасная, там хорошо размножается микрофлора. Нужно следить, чтобы ребёнок не заглатывал эту воду», — заключила Людмила Красницкая.