В Одессе состоялся благотворительный турнир по мини-футболу

В спорткомплексе Национального университета «Одесская юридическая академия» прошли соревнования по мини-футболу среди любительских команд под девизом «Спорт во благо». Соревнования носят благотворительный характер и все вырученные от спортивного турнира средства будут направлены на лечение и реабилитацию ветерана АТО. Турнир прошел при поддержке Одесской Юракадемии. Организатором благотворительной акции выступают «Благотворительный фонд «Им. Св. Григория Просветителя», учрежденный Одесской Армянской Общиной, Одесской Армянской Апостольской Церковью и Армянским Бизнес клубом.

Во встрече участвуют шесть команд, они разделены на группы «А» и «Б». Борьба между командами проходила в несколько этапов. После первого и второго тура, который определил победителей внутри команд, состоялись так называемые «стыковые» игры за обладание призовыми местами. Игры проходили по правилам, принятым в мини-футболе.

Такой матч мы проводим впервые, это, можно сказать, наш дебют, хотя Фонд принимает активное участие в жизни города и у нас есть опыт в проведении других акций, например, таких, как «День мыльных пузырей», игр «Что? Где? Когда?», соревнований по пляжному волейболу, – рассказывает исполнительный директор «Благотворительного фонда «Им. Св. Григория Просветителя» Лана Сароян. – Я хочу подчеркнуть, что акция наша носит благотворительный характер, все средства буду направлены на лечение одного из ветеранов АТО. Уверена, что игра пройдет удачно и станет лишь первой в цепи спортивных мероприятий и игр подобного рода. Очень важно, что наш турнир состоялся на такой современной спортивной площадке, как спорткомплекс Юридической академии. Огромное спасибо президенту академии Сергею Кивалову, что он пошел нам навстречу и поддержал наше мероприятие.

— заключила она.

Капитан одной из команд Артур Лупашко считает, что участие в таких благотворительных акциях дает сотрудникам компании правильный эмоциональный настрой.

Нас интересуют вопросы социальной активности, мы готовы пропагандировать и участвовать во всех нужных и важных для одесситов акциях. Для нас это не случайность, а система, потому что наше кредо – делиться с нуждающимися, помогать, чем возможно. Сегодняшняя акция носит спортивный и в то же время благотворительный характер, и каждый из нас с легким сердцем вступает в соревнования. Конечно, мы стремимся только к победе, но сам факт участия в благотворительности, возможность сделать добро, внести в эту акцию свой, личный вклад – является для нас самым важным стимулом.

— подчеркнул Артур Лупашко.

Сегодняшнее мероприятие отличается от других подобных тем, что главным его девизом, главной его целью стало Благо. «Спорт во благо» говорим мы, и подразумеваем благое дело, на которое направлены сегодня наши сердца. Каждый из нас знает, что такое делать добро, и пусть добро поддержит нас, и тех, на кого оно направлено. И пусть таких мероприятий становится все больше и больше. В наше непростое время мы можем облегчить людям их беды, их жизнь, помочь в несчастье, принести пользу. Не важно, какой мы национальности и вероисповедания, мы осознаем, что мы частица этого города, частица этой страны, и наша самая важная задача протянуть руку помощи нуждающимся.

— обратился к спортсменам представитель «Благотворительного фонда «Им. Св. Григория Просветителя», Одесской Армянской Апостольской Церкови отец Абгар.

В финале турнира победители получили Кубок «Благотворительного фонда «Им. Св. Григория Просветителя».

Впереди спортсменов ждут новые соревнования и новые победы.