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  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

Одесская теннисистка успешно выступила в парном разряде в Уимблдоне

Категория: Новости / Спорт

Одесская теннисистка успешно выступила в парном разряде в Уимблдоне

Одесская теннисистка Элина Свитолина взяла частичный реванш за неожиданный и обидный вылет из числа участников престижного турнира в английском Уимблдоне, успешно выступив в парном разряде.

В дуэте с французом Николя Маю, Свитолина одолела пару Эдуара Роже-Васслена (Франция) и Андреа Главачковой (Чехия).

Счёт составил 7:6 (7:4), 7:6 (7:3).

Таким образом, Свитолина и Маю выходят в 1/8 финала смешанного парного разряда престижного турнира.

Напомним, в одиночном разряде Свитолиной повезло меньше: уступив 57-й ракетке мира Татьяне Марии (Германия), Свитолина, занимающая 5-ю позицию в рейтинге лучших теннисисток планеты, закончила участие в турнире.

 



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