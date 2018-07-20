Мир живёт по законам силы ВИДЕО

Много пишут о переговорах Трампа и Путина, пишут разное. Переговоры проходили в секретной обстановке, потому нет и не может быть достоверной информации, о том, что происходило за закрытыми дверями. А то, что озвучивалось на подходах к прессе, не стоит и ломанного гроша, потому что, как утверждал Никколо Макиавелли – «Язык дан политикам для того, чтобы скрывать свои мысли».

Трамп ехал к Путину договариваться о Новом Мировом Порядке. Скорее всего, это так. Тогда надо определиться, что есть Новый Мировой Порядок в его понимании? Кто сказал, что лозунг “Сделать Америку снова великой” говорит о едином мировом гегемоне власти? Наоборот, Трамп упорно говорит, что он не собирается навязывать другим странам свою идеологию американизма.

Если же брать за основу символизм событий, то символом Нового Мирового Порядка, центральным его символом является Пирамида или Треугольник власти. Мир живёт по законам силы, и весь этот мир построен силой, а не праведниками.

Трампа интересует только установление Нового Мирового Порядка, в котором США сможет сохранить достойное место в мире, перейдя к шестому экономическому укладу, минимизировав потери от крушения пятого.

Всякие там союзы и договоры – это пережитки прошлого миропорядка. Их сегодня устраняют, как балласт нахлебников. Именно этим объясняется бесконечная череда резких заявлений Трампа по отношению к вчерашним стратегическим союзникам США.

Вспомните, как Россия еще в 1991 году сбрасывала союзные республики, как некий балласт. Как бы нам не было горько это осознавать, но вопрос об украинской независимости был решен именно в Москве, а лишь потом отпиарен в Киеве, и то не с первого раза.

Исходя из вышесказанного, Трампу не нужен союз с Путиным, ему нужен личный контакт с ним. В Гамбурге они фактически познакомились, во Вьетнаме обменялись фразами, а сейчас получилось углубить личные отношения и провести какие-то переговоры. После переговоров с Путиным начнется выстраивание третьей стороны треугольника, и конечно же, это будет Си Цзиньпин. Достаточно вспомнить официальное объявление за подписью директора Института исследования цифровых валют Народного Банка Китая о том, что «у Китая больше нет преград для ввода государственной цифровой валюты».

Это объявление появилось за неделю до открытия в Пекине 18.10.17г. XIX съезда КПК. Что следует понимать, как засветку в СМИ способа занятия Китаем Центра Мировой Арены.

Так что переговоры не могут быть не успешными, в любом случае, цель их достигнута – выстраивание личных отношений. Для этого достаточно Трампу просто поднять тему новой системы миропорядка. А что будет с другими? Да какая разница?

И что, после всего сказанного вы все еще верите, что мир делится на плохих и хороших парней, как в старых добрых голливудских фильмах? Забудьте! Мир делится только на сильных и всех остальных.

Так что системный Триумвират сам начнет проявляться, несмотря на масштабы отвлекающего пропагандистского шума, беспрестанно транслируемого мировыми СМИ.