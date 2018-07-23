Убийственный молот украинского оборонпрома

В ходе тактических учений на Ровненском полигоне взорвался миномет «Молот». При этом погибли трое военнослужащих, а девятеро были ранены. Подобное уже происходило несколько лет тому на полигоне Широкий Лан в Николаевской области. А примерно год назад миномет «Молот» взорвался в ходе боя под Авдеевкой. Там тоже были человеческие жертвы. Президент Петр Порошенко приказал временно прекратить использование миномета «Молот» на тактических учениях. И поручил министерству обороны и генеральному штабу детально разобраться в происшедшем. Погибли военнослужащие из 128-ой бригады, дислоцированной в Ужгороде. Военная прокуратура сразу выдвинула версию нарушения правил безопасности в ходе боевых стрельб или недостаточной обученности личного состава. Глава комитета Верховной Рады по безопасности и обороне народный депутат Сергей Пашинский заявил о проведении следственного эксперимента. Такой эксперимент был проведен на Ровненском полигоне с участием военной прокуратуры и специалистов по вооружению. Позже народный депутат Сергей Пашинский провел заседание возглавляемого им комитета Верховной Рады. На него были приглашены заместитель министра обороны генерал Игорь Павловский, а также специалисты украинского оборонпрома. Кстати, не тот ли это генерал Павловский, который некоторое время назад был отстранен от занимаемой должности? Но, как видим, генерал опять на своем месте, словно и не было махинаций с горюче-смазочными материалами. Скорее всего, министр обороны, что называется, прикрыл своего подчиненного. Так у нас происходит далеко не в первый раз. Примером тому недавние взрывы артиллерийских складов, подведомственных начальнику генерального штаба генералу армии Виктору Муженко. Некоторые народные депутаты настаивали на отстранении Муженко от занимаемой должности. Но с него как с гуся вода. Он даже не пришел на заседание парламентского комитета, где рассматривались обстоятельства взрыва миномета. На заседании комитета специалисты украинского оборонпрома предположили, что причиной взрыва миномета стало так называемое двойное заряжание, когда одна мина еще не вышла из ствола, а в него уже опустили следующую. Такое иногда делается с целью ускорения темпа стрельбы. Но еще в 1945 году, еще Сталиным был утвержден боевой устав артиллерии, в котором категорически запрещено двойное заряжание миномета. Уже тогда происходили трагические случаи, подобные взрыву «Молота». Как справедливо заметил народный депутат Сергей Пашинский, боевые уставы пишутся кровью. Однако об этом, видимо, запамятовали украинские офицеры-артиллеристы. Как показало следствие, расстояние между расчетами не соответствовало установленным параметрам. А если бы все требования были соблюдены, пострадало бы гораздо меньше людей. Все обломки двух минометов, подорванных в ходе следственного эксперимента, направлены в специальный институт для изучения. Хотя специалисты уже сейчас говорят, что дело в металле, из которого отлит ствол миномета. Повод для подобной экспертизы появился уже несколько лет тому назад. Но у нас, как всегда, игнорируют мнения экспертов, считая свои доводы более правильными. А они, как правило, сводятся к нарушению мер безопасности и к так называемому человеческому фактору. В этом году на армию выделено 5% ВВП. Только вряд ли эти средства используются по назначению. На это указывают и частые взрывы украинского вооружения, за которое должен отвечать государственный концерн «Укроборонпром».