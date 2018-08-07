С начала года в Одесской области утонуло сорок четыре человека, в том числе четверо детей

По информации ГСЧС, основными причинами гибели людей на воде остаются купание в нетрезвом состоянии и купание в не отведенных для этого местах.

Впрочем, нужно признать, что на долю Одесского региона с самой большой прибрежной полосой в стране приходится не более пяти процентов от общего числа погибших на воде в целом по стране. В том числе - и по числу утонувших детей. Ведь, по данным ГСЧС в нынешнем годку в стране на воде погибли восемьсот восемь человек и в том числе восемьдесят четыре ребенка!