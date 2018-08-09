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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Несмотря на предупреждения спасателей, одесситы и гости города продолжают плавать в штормовом море

Категория: Новости


Несмотря на предупреждения спасателей, одесситы и гости города продолжают плавать в штормовом море

  Накануне на пляжах «Дельфин» и «Отрада», невзирая на сильные волны, многие отдыхающие отплывали достаточно далеко от берега. Причем, по наблюдениям нашего корреспондента, некоторые пытались сделать это на матрасах, что категорически запрещено правилами.

Поскольку существует серьезная опасность, что люди будут унесены далеко в море.

Более того, наш корреспондент сообщает о нескольких случаях, когда маленькие дети барахтались в волнах без какого –либо контроля взрослых. Отметим, что только мелководье и относительно однородное волнение моря позволило обойтись без пострадавших.



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