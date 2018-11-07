В Одессе выступил ансамбль старинной музыки «Pracht-Ensemble»

Выступление ансамбля старинной музыки «Pracht-Ensemble» с успехом прошло на камерной сцене Одесского национального академического театра оперы и балета. Концерт ансамбля в составе Елены Рихтер (сопрано), Ирины Лукьянчук (мандолина), Дмитрия Земского (барочная гитара), Владимира Босенко (бас) и Андрея Прахта (клавесин, художественный руководитель коллектива) привлек внимание подлинных ценителей музыки. Вечер музыки барокко носил формат музыкального лектория, на котором слушатели узнали интересные факты из истории музыки, о выдающихся композиторах, о влиянии старинных традиций и произведений на современных авторов.

Когда сердца бьются в унисон, то единомышленники обязательно должны когда-то встретиться. Так случилось с участниками ансамбля старинной музыки под руководством Андрея Прахта, когда они в 2014 году сложились в творческий коллектив в составе Одесского муниципального театра духовой музыки им. А. Салика. Исполнители музыки эпохи Ренессанса и барокко ведут кочевую жизнь подобно трубадурам и менестрелям эпохи Возрождения, организуя туры по городам и весям.

Свои туры артисты организуют сами. Находят редкие клавиры, отыскивают редкие инструменты, настраивают их, сами их грузят, отправляясь на гастроли, даже сами их изготавливают. Дмитрий Земский давно коллекционирует старинные музыкальные инструменты. А у Андрея Прахта – одна из крупнейших коллекций клавесинов в восточной Европе. Он обладатель восьми клавесинов. В том числе – собственного изготовления гастрольного клавесина, который в несколько раз легче традиционного классического. Андрей – потомственный мастер по изготовлению музыкальных инструментов, по линии деда были скрипичные мастера. Именно свой, мобильный, небольшой по размеру инструмент, с которым удобно перемещаться, чаще всего музыкант использует в концертах.

Андрей Прахт рассказал:

Мы находим свободное от основных видов работы время и посвящаем его репетициям, изучению сложных трактатов. Таким образом, рождаются наши программы. Но заметьте, мы не адаптируем эту музыку для слушателей, а, предлагаем ее аутентичное звучание, чтобы зрители дотянулись до этой музыки, создававшейся на грани человеческих возможностей. Это же королевская музыка.

Настоящим подарком слушателям в этот раз стало исполнение редких кантат Доменико Скарлатти, можно сказать, была мировая премьера.

Давняя поклонница ансамбля – Людмила Лементарева призналась:

Я стараюсь не пропускать ни одного их концерта Ансамбля старинной музыки «Pracht-Ensemble», начиная с выступлений в Одесской Кирхе. Эти люди – просто энтузиасты своего дела. И каждый раз они чем-то радуют и удивляют, включая в программу все новые произведения. И в этот раз, как всегда музыканты были на высоте. Я рада, что сегодня пришло столько людей, а музыканты нашли отклик в сердцах своих слушателей.

Среди гостей концерта было много студентов Одесской музыкальной академии, обучающихся на вокальном факультете.

У коллектива большой концертный график. Ансамбль объездил с концертами 53 страны. Но, признаются артисты, в Одессе такие концерты проходят очень редко.

Елена Рерих (сопрано):

Это наша боль. В нашем коллективе собрались энтузиасты своего дела. Мы хотим показать нашим слушателям, что эта музыка – о вечной любви, и это очень понятный язык и для современного слушателя. Она идет от сердца к сердцу.

Обладательница великолепного сопрано Елена Рихтер – потомственная певица. Ее родители – выпускники Киевской консерватории, были ведущими солистами Одесской оперы. Искусство вокала, которым в полной мере обладает Елена Рихтер, она передает своим ученикам.

Чем объяснить, что в других городах выступления этого коллектива проходят регулярно, при полных залах, что там их ждут, привечают, приглашают. А у себя дома. в Одессе, сложней всего с концертами, и этому трудно дать объяснение. С грустью я узнала, что накануне этого концерта Ансамбль был исключен из состава Театра духовой музыки им. А. Салика и больше не является его творческим подразделением.

За поддержкой музыканты обратились к народному депутату Украины Сергею Кивалову, который много делает не только в области образования, но и поддерживает культурные проекты, оказывает помощь молодым талантам и коллективам города.

Руководитель коллектива Андрей Прахт поделился своими планами:

Мы очень благодарны Сергею Васильевичу за всестороннюю поддержку. Нам также хотелось бы обратить внимание молодого поколения на ту область искусства, которая мало исследована. Мы надеемся ознакомить современную генерацию студентов Международного гуманитарного университета с музыкальными шедеврами, провести курс лекций и концертов в университетских аудиториях. И очень рассчитываем на поддержку и помощь президента вуза.

Затем ансамбль отправился в большое гастрольное турне на востоке Украины, после чего в страны Европы.