В Одессе выступил ансамбль старинной музыки «Pracht-Ensemble»

Выступление ансамбля старинной музыки «Pracht-Ensemble» с успехом прошло на камерной сцене Одесского национального академического театра оперы и балета. Концерт ансамбля в составе Елены Рихтер (сопрано), Ирины Лукьянчук (мандолина), Дмитрия Земского (барочная гитара), Владимира Босенко (бас) и Андрея Прахта (клавесин, художественный руководитель коллектива) привлек внимание подлинных ценителей музыки. Вечер музыки барокко носил формат музыкального лектория, на котором слушатели узнали интересные факты из истории музыки, о выдающихся композиторах, о влиянии старинных традиций и произведений на современных авторов.
Когда сердца бьются в унисон, то единомышленники обязательно должны когда-то встретиться. Так случилось с участниками ансамбля старинной музыки под руководством Андрея Прахта, когда они в 2014 году сложились в творческий коллектив в составе Одесского муниципального театра духовой музыки им. А. Салика. Исполнители музыки эпохи Ренессанса и барокко ведут кочевую жизнь подобно трубадурам и менестрелям эпохи Возрождения, организуя туры по городам и весям.
Свои туры артисты организуют сами. Находят редкие клавиры, отыскивают редкие инструменты, настраивают их, сами их грузят, отправляясь на гастроли, даже сами их изготавливают. Дмитрий Земский давно коллекционирует старинные музыкальные инструменты. А у Андрея Прахта – одна из крупнейших коллекций клавесинов в восточной Европе. Он обладатель восьми клавесинов. В том числе – собственного изготовления гастрольного клавесина, который в несколько раз легче традиционного классического. Андрей – потомственный мастер по изготовлению музыкальных инструментов, по линии деда были скрипичные мастера. Именно свой, мобильный, небольшой по размеру инструмент, с которым удобно перемещаться, чаще всего музыкант использует в концертах.
Андрей Прахт рассказал:
Настоящим подарком слушателям в этот раз стало исполнение редких кантат Доменико Скарлатти, можно сказать, была мировая премьера.
Давняя поклонница ансамбля – Людмила Лементарева призналась:
Среди гостей концерта было много студентов Одесской музыкальной академии, обучающихся на вокальном факультете.
У коллектива большой концертный график. Ансамбль объездил с концертами 53 страны. Но, признаются артисты, в Одессе такие концерты проходят очень редко.
Елена Рерих (сопрано):
Обладательница великолепного сопрано Елена Рихтер – потомственная певица. Ее родители – выпускники Киевской консерватории, были ведущими солистами Одесской оперы. Искусство вокала, которым в полной мере обладает Елена Рихтер, она передает своим ученикам.
Чем объяснить, что в других городах выступления этого коллектива проходят регулярно, при полных залах, что там их ждут, привечают, приглашают. А у себя дома. в Одессе, сложней всего с концертами, и этому трудно дать объяснение. С грустью я узнала, что накануне этого концерта Ансамбль был исключен из состава Театра духовой музыки им. А. Салика и больше не является его творческим подразделением.
За поддержкой музыканты обратились к народному депутату Украины Сергею Кивалову, который много делает не только в области образования, но и поддерживает культурные проекты, оказывает помощь молодым талантам и коллективам города.
Руководитель коллектива Андрей Прахт поделился своими планами:
Затем ансамбль отправился в большое гастрольное турне на востоке Украины, после чего в страны Европы.