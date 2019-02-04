Сад и зимой нуждается в вашем внимании

Проверьте состояние насаждений

Уже давно вы отвлеклись от летних забот в саду, но почти ежедневно вспоминаете те дни, когда деревья цвели, наполняя вокруг пространство незабываемым ароматом. Все лето сад радовал ваш глаз своим зеленым убранством, быстро растущими наливающимися соком ягодами и фруктами. Еще и сегодня каждый садовод-любитель достает из холодильника замороженные дары сада. А еще каждый из нас откупоривает очередную баночку с чудесными консервированными фруктами, заготовленными впрок ягодами и виноградом, еще и еще раз вспоминая чудесные летние дни, проведенные в саду.

А задумывались ли вы о том, будет ли в новом году ваш сад цвести и развиваться как прежде? Возможно, нет. А напрасно. Чтобы ваш сад и в новом сезоне так же буйно рос и развивался, необходимо зимой о нем позаботиться. А в зимнем саду достаточно много работы по уходу за многолетними насаждениями. Если игнорировать зимние работы в саду, можно значительно ухудшить состояние насаждений, а то и просто допустить гибель деревьев и кустарников. Поэтому не откладывайте заботы до весны, а посещайте зимний сад, и там обязательно найдете немало того, что требует от вас помощи. И не смотрите, что нынешняя зима кажется относительно теплой. Даже в Одесской области не везде январские дни теплые и безморозные. В северных районах на полях и в садах лежит снег. Его покров различный, от нескольких сантиметров до 30-40 и более сантиметров. А от этого во многом зависит, как зимуют многолетние насаждения. Однако независимо от того, есть или нет снежного покрова в саду, в любом случае он нуждается в вашей помощи.

С чего начинать работу в зимнем саду? Если вы пришли в сад, прежде всего, внимательно осмотрите каждое дерево и кустарник, нет ли заломов веток под тяжестью снега, в каком состоянии сами насаждения. При круговом осмотре деревьев обратите особое внимание на кончики веток, нет ли на них своеобразных «браслетов» в виде мелких бусинок, расположенных плотными кольцами. Если есть, срежьте веточку и сожгите ее. Это признак того, что в конце лета в вашем саду вольготно жил кольчатый шелкопряд, который отложил яйца на ветках. Если их не удалить, то, как только пригреет весеннее солнце, из этих «браслетиков» посыпятся яйца на почву под дерево, и из них вылупятся гусеницы шелкопряда, которые нередко наносят большой вред зеленым листьям деревьев.

Если в саду нет толстого покрова снега, хорошо бы провести побелку штамбов деревьев. Дело в том, что при январских и февральских оттепелях, да еще при ярком солнце деревья получают ожог. А происходит подобное потому, что при ярком солнце происходит значительное нагревание ствола деревьев. Причем, нагревается только та сторона ствола, которая расположена на юг, а северная сторона его остается холодной. При таком неравномерном нагревании происходит растрескивание штамба, что причиняет значительный вред насаждению. Побелка штамба известью отражает лучи солнца, и штамб не подвергается температурной деформации. Если же заметили, что растрескивание штамба все же произошло, то места повреждения следует зачистить, продезинфицировать 3-х процентным раствором медного купороса и рану замазать садовым варом.

При наличии снега в саду правильно им распорядитесь

В зимние месяцы, особенно в январе и феврале, при посещении сада обратите внимание, нет ли проявлений нежелательных действий мышей, которые нередко наносят большой вред саженцам. Поэтому надо позаботиться о сохранении плодовых деревьев от нашествия грызунов. Особенно мыши интенсивно себя проявляют в феврале, марте, пока снег сильно не намокнет. Как показала практика, садоводы-любители этой профилактической работе мало уделяют внимания. И напрасно. Опытные дачники утверждают, что там, где на молодых насаждениях с осени не произвели тщательной защиты штамбов, мыши нередко обгрызают молодые штамбы, чем наносят большой вред. Но если вы об этом не позаботились осенью, принимайте необходимые меры зимой, чтобы преградить путь мышам к насаждениям. Для этого, если в саду достаточно выпало снега, следует его хорошо втаптывать вокруг штамба. При этом образуется плотный цилиндр из снега, облегающий штамб, который становится препятствием для мышей. Но снег следует уплотнять, постепенно уминая его ногами. Не рекомендуется проводить эту операцию за один раз, лучше уплотняйте снег несколько раз в течение месяца, по мере выпадения осадков. Отаптывать снег надо осторожно, следите за тем, чтобы случайно не содрать обувью веточки вокруг штамбов, особенно у молодых и с низким штамбом деревьев.

Под особым вниманием должны находиться молодые насаждения яблони, которые мыши чаще всего повреждают, они питаются молодой, еще не огрубевшей корой молодых саженцев в возрасте до 11-15 лет.

Работа со снегом не завершается только укрытием молодых саженцев, снежный покров пригодится и для укрытия старых насаждений. Особенно это необходимо проводить в феврале, когда бывает резкое снижение температуры. Чтобы при этом не допустить вымерзания деревьев, надо проводить окучивание деревьев всех возрастов и пород. Снежное окучивание в значительной мере защитит насаждения от вымерзания. Снегом необходимо закрывать не только штамбы и приштамбовую площадь, но и, по возможности, основание, скелетные ветки. Снег очень защищает деревья от сильных морозов. Окучивать деревья надо так, чтобы слой снега оставался и среди насаждений, даже на дорожках следует сохранить слой снега, чтобы мороз не повредил корневую систему.

Эти меры касаются тех северных районов, которые часто подвергаются низким температурам. Однако и в районах с умеренным климатом не стоит пренебрегать зимними заботами в садах. В этом регионе сохранение снега вокруг штамбов играет важную роль не только, чтобы защитить насаждения от вымерзания, для накопления влаги, но и является важным фактором задержания раннего цветения деревьев, чтобы защитить их от весенних заморозков. Ведь многие садоводы сталкивались с таким явлением, когда ранней весной дружно зацвели абрикосы или персики, и вдруг – ночной заморозок и урожай пропал. И нередко такое случается всего за одну ночь. А в это время у соседа абрикосы почему-то еще не зацвели и не подверглись заморозку. Причина этого явления в том, что ваш сосед на несколько дней задержал массовое цветение абрикоса и персика. А добился он этого благодаря правильному использованию снега. Стоит зимой вокруг штамбов утоптать толстый слой снега, а еще лучше замульчировать снежный покров, чтобы задержать резкое таяние снега. Таким образом, корневая система пробуждается на несколько дней позже, следовательно, дерево позже зацветет. Порой это задерживает развитие деревьев на 5-9 дней, но этого достаточно, чтобы избежать раннего цветения и сберечь цветы от весенних заморозков.

Выведение сада из зимнего режима

Ближе к марту у садоводов появляются новые заботы. Необходимо тщательно осмотреть все насаждения, выявить состояние каждого деревца и кустарника. Если выявили сильно поврежденные деревья, их следует спилить. Делается это хорошо заточенной пилой, срез необходимо делать косым и сразу же его замазать садовым варом. Но следите, чтобы в нижней части штамба сохранились отростки. Позже они могут восстановить погибшее дерево. Возможно, на оставшейся части штамба пробудятся спящие почки, которые необходимо сохранить. Одновременно необходимо удалить старую кору, наросший лишайник и мох.

Если обнаружили поврежденную кору, ее следует тщательно зачистить. Чтобы в этом месте не проявились болезнетворные бактерии, зачищенное место промойте 3-х процентным раствором медного купороса. В саду на старых деревьях нередко образуются дупла разной величины. Они также нуждаются в уходе. Нужно провести зачистку дупла внутри, но при этом не забывайте сделать дезинфекцию медным купоросом. Затем дупло залейте цементом, можно заделать его и строительной пеной. Одновременно удалите поросли молодых веток, проросших от корня.

Помните, что многие вредители на зимовку поселяются в коре деревьев. Вот почему штамбы деревьев необходимо красить краской для сада или гашеной известью. Для ее приготовления необходимо соединить такие компоненты: на ведро воды 0,5 – 0,6 кг медного купороса, 2,5 кг известняка, один килограмм глины. Не забывайте: перед тем, как проводить покраску штамба, его изначально хорошо очистите, а все отходы при этом соберите и сожгите, так как в них могут находиться возбудители болезней деревьев.

Если вы осенью не провели работу по защите растений от грызунов, то весной обязательно не забудьте выполнить эту работу. Лучше всего защитить молодые деревья от грызунов, окутывая их штамбы рогожкой, сеткой-рабицей, ветками хвойных деревьев. Можно применить отпугивающие средства, в качестве чего хорошо применить мяту от мышей, а от зайцев – опилки, промоченные креолином. Обратите внимание, нет ли на деревьях мумифицированных плодов прошлого года, их следует удалить, так как они привлекают вредителей.

У садоводов-любителей всегда являются добрыми помощниками в борьбе с вредителями птицы. Привлекайте их на свой участок любыми способами. Зимой устраивайте для них кормушки, развешивайте гнезда, и в них положите питание для пернатых. Птицы и зимой могут избавить вас от многих забот по уходу за насаждениями. Ведь они в поиске пищи внимательно осматривают каждый сантиметр дерева, чтобы найти зимующих вредителей.

Опасайтесь бактериального рака коры, который поражает кору бактериями и грибами. Необходимо своевременно вести борьбу с этой опасной болезнью. Эти вредоносные бактерии проникают в трещины, которые появляются при сильном холоде или от ожогов. Заболевшая кора ветки темнеет и отслаивается. Такая ветка в ближайшее время погибнет. Но особая опасность возникает тогда, когда поражается штамб. В этом случае погибает все дерево. Вот почему необходимо своевременно проводить профилактическую химическую защиту многолетних насаждений, чтобы не лишиться всего сада.