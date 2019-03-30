Студент Одесской Юракадемии представит Украину на чемпионате Европы по вольной борьбе

В начале апреля в столице Румынии городе Бухаресте пройдёт чемпионат Европы по вольной борьбе. Представлять Украину на этом престижном международном первенстве будет одессит, студент первого курса магистратуры судебно-административного факультета Национального университета «Одесская юридическая академия» Владимир Буруков. На протяжении трёх лет Владимир выступает за одесский спортивный клуб «Мангуст». Чтобы получить путёвку на Еврочемпионат, спортсмен прошёл серьезный отбор – для начала он завоевал золото на чемпионате Украины по вольной борьбе в своей весовой категории 61 килограмм. Далее Владимира ожидал рейтинговый турнир в Болгарии «Дан Колов и Никола Петров», где он выиграл три встречи, поочерёдно одолев спортсменов из Индии, Турции и Болгарии.
Бронзовая медаль на этом состязании и послужила Владимиру Бурукову пропуском на чемпионат Европы, где он станет единственным представителем Украины в своей весовой категории. К тому же, участие в турнире «Дан Колов и Никола Петров», позволило юноше повысить свои позиции в мировом рейтинге вольной борьбы, который составляется для отбора на Летние Олимпийские игры.
На данный момент Владимир находится на тренировочной базе под Киевом в Конча-Заспе. Процесс подготовки к чемпионату Европы включает по две ежедневых силовых тренировки и продлится 20 дней. Учебный семестр сейчас в самом разгаре, но по понятным причинам спортсмен не имеет возможности посещать пары в университете. К счастью, для Владимира его отсутствие на занятиях не будет негативно сказываться на дальнейшей учёбе – в университете, где он осваивает профессию юриста руководство не только развивает современную спортивную базу, но и всесторонне помогает спортсменам в достижении поставленных целей.
- рассказал чемпион Украины и призер рейтингового турнира по вольной борьбе Владимир Буруков.
В свои 22 года Владимир Буруков является мастером спорта Украины по вольной борьбе и грэпплингу, призёром и победителем чемпионата Украины по грэпплингу. Вольной борьбой он занимается с 10 лет и на сегодняшний день уже достиг очень высокого уровня владения техникой. При этом парень хорошо понимает ту истину, что добиться больших успехов в профессиональном спорте можно лишь поэтапно двигаясь от менее масштабных к более масштабным соревнованиям, постепенно приобретая опыт и сноровку.
- уверен Владимир Буруков.