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  • Дата: Сегодня, 09:00
Сегодня, 09:00

Студент Одесской Юракадемии представит Украину на чемпионате Европы по вольной борьбе

Категория: Новости / Спорт


Студент Одесской Юракадемии представит Украину на чемпионате Европы по вольной борьбе

 

В начале апреля в столице Румынии городе Бухаресте пройдёт чемпионат Европы по вольной борьбе. Представлять Украину на этом престижном международном первенстве будет одессит, студент первого курса магистратуры судебно-административного факультета Национального университета «Одесская юридическая академия» Владимир Буруков. На протяжении трёх лет Владимир выступает за одесский спортивный клуб «Мангуст».  Чтобы получить путёвку на Еврочемпионат, спортсмен прошёл серьезный отбор – для начала он завоевал золото на чемпионате Украины по вольной борьбе в своей весовой категории 61 килограмм. Далее Владимира ожидал рейтинговый турнир в Болгарии «Дан Колов и Никола Петров», где он выиграл три встречи, поочерёдно одолев спортсменов из Индии, Турции и Болгарии.

 

Студент Одесской Юракадемии представит Украину на чемпионате Европы по вольной борьбе

 

Бронзовая медаль на этом состязании и послужила Владимиру Бурукову пропуском на чемпионат Европы, где он станет единственным представителем Украины в своей весовой категории.  К тому же, участие в турнире «Дан Колов и Никола Петров», позволило юноше повысить свои позиции в мировом рейтинге вольной борьбы, который составляется для отбора на Летние Олимпийские игры.

 

Студент Одесской Юракадемии представит Украину на чемпионате Европы по вольной борьбе

 

На данный момент Владимир находится на тренировочной базе под Киевом в Конча-Заспе. Процесс подготовки к чемпионату Европы включает по две ежедневых силовых тренировки и продлится 20 дней. Учебный семестр сейчас в самом разгаре, но по понятным причинам спортсмен не имеет возможности посещать пары в университете. К счастью, для Владимира его отсутствие на  занятиях не будет негативно сказываться на дальнейшей учёбе – в университете, где он осваивает профессию юриста руководство не только развивает современную спортивную базу, но и всесторонне помогает спортсменам в достижении поставленных целей.

Занимаясь профессиональным спортом и участвуя в соревнованиях, я ощущаю поддержку руководства моего родного университета – его президента Сергея Васильевича Кивалова, который всегда идёт навстречу спортсменам. Конечно же очень приятно, что наши преподаватели всегда входят в положение, и, если мы что-то упустили и что-то не понимаем из учебного материала, для нас всегда могут провести дополнительную лекцию, все подробно объяснить. Конечно, с такой колоссальной всесторонней поддержкой и к соревнованиям готовится легче, тем более что Магомед Магдиев - президент спортивного клуба «Мангуст», за который я выступаю вот уже три года, также очень существенно помогает.

- рассказал чемпион Украины и призер рейтингового турнира по вольной борьбе Владимир Буруков.

В свои 22 года Владимир Буруков является мастером спорта Украины по вольной борьбе и грэпплингу, призёром и победителем чемпионата Украины по грэпплингу. Вольной борьбой он занимается с 10 лет и на сегодняшний день уже достиг очень высокого уровня владения техникой. При этом парень хорошо понимает ту истину, что добиться больших успехов в профессиональном спорте можно лишь поэтапно двигаясь от менее масштабных к более масштабным соревнованиям, постепенно приобретая опыт и сноровку.

Конечно же, очень хочется попасть на Олимпийские игры, но для начала нужно пройти чемпионат Европы. На мой взгляд, в 22 года уже принимать участие в первенстве Европы среди взрослых при том, что в своей весовой категории я буду единственным представителем Украины – это уже серьёзное достижение, и это очень большая ответственность. Вот сейчас очень активно готовимся к чемпионату, после него дальше буду участвовать в соревнованиях, а там глядишь – и удастся завоевать заветную олимпийскую лицензию – всему своё время, а достижения в спорте приходят поэтапно – от меньшего к большему.

- уверен Владимир Буруков.

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Студент Одесской Юракадемии представит Украину на чемпионате Европы по вольной борьбе
Студент Одесской Юракадемии представит Украину на чемпионате Европы по вольной борьбе
Студент Одесской Юракадемии представит Украину на чемпионате Европы по вольной борьбе
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