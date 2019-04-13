Агонию «абсолютного зла» пора унять правкой Закона

Недодемократы правят ныне в Украине. Этот нелицеприятный факт беспардонно обнажен перед согражданами и иностранными наблюдателями реакцией ярых приспешников «президентства» П. Порошенко. Последние угрожают стрелять, восстать и уже хватают оппонентов за горло, в то время, как их «шеф» спешно увольняет «подчиненных» и мимикрирует, ища чудо-способ удержаться во власти. Увы, подтверждается замечание осведомленного о нравах «элиты» экс-губернатора Одесчины Н. Скорика, что П. Порошенко – «абсолютное зло»:

Не только постыдны, но и общественно опасны попытки утративших доверие народа «пойти на крайние меры». И пора пресечь подобные «агонии» – на корню: исправить нынешнее законодательство о президентской «вертикали».

Паническая мобилизация от противного

Еще до начала нынешней выборной кампании знающие предсказывали, что когорта приближенных П. Порошенко будет отчаянно бороться за удержание власти, т. к. они оказались на развилке судьбы, юмористично показанной Л. Гайдаем на примере «князька района» т. Саахова: или реализуют умысел, или будут наказаны («Или я её веду в ЗАГС или она меня ведёт к прокурору»). Но наши реалии оказались менее юмористичны.

Уже 31 марта через 3 часа после окончания голосования избирателей, получив первые данные о неудаче в сборе голосов за свою кандидатуру, П. Порошенко призвал сторонников к «тотальной мобилизации», что наиболее неадекватные сочли сигналом к насилию и моральному террору против «внутренних врагов». И замдиректора (дотируемого из госбюджета Украины) телеканала ATR крымско-татарский активист Айдер Муждабаев 1 апреля в Файсбуке «просветил» сторонников о подготовке к вооруженной борьбе против избирателей южных регионов, недовольных нынешним президентом:

«Я только что разговаривал у себя дома с боевым комбатом. Видимо, придётся стрелять. Когда тебе стреляют в спину, другого выхода нет. Это означает новую революцию, победу патриотов, но и одновременно потерю ещё 6-8 областей. К сожалению, пророссийское большинство не оставляет нам никакого шанса спастись, кроме этого».

После скандальной огласки того «месседжа» (квалифицируемого в УК, как «разжигание розни») автор его удалил, но слова уже исполнили задачу «зажечь сердца» и задать ход замыслов. Не начав пока обучать «войне в толпе», русскоязычный татарин Муждабаев же занялся возбуждением споров о пользовании в Украине украинским языком, пригласив в телеэфир своей программы известного притеснителя свобод В. Вятровича, чтобы вместе клеймить иначе мыслящих из партии «Оппозиционный блок».

Подобных провокаторов команда нынешнего «гаранта» не урезонивает, даже не заявив публично замечание. Кое-кто, похоже, не прочь придержать власть под предлогом «восстановления порядка» в позиции «находящихся над схваткой». Тогда не случайно массированное распространение в соцсетях злобных «комментариев» и ряд устрашающих заявлений общественных деятелей, связанных с П. Порошенко – опосредованно.

Агитировать за П. Порошенко угрозами оппонентам рьяно взялся глава «партии «Братство» Д. Корчинский, увещевая, что надо голосующих за В. Зеленского «убеждать, чтобы потом не пришлось их убивать». Этот спец по подстрекательству к кровопролитиям (ассистировавший П. Порошенко 1 декабря 2013 г. в перфомансе «штурма администрации В. Януковича») теперь в привычном стиле поучает:

«Выделить тех людей, которые голосовали за Зеленского, взять их за хобот и убедить с помощью бейсбольной биты, с помощью утюга и паяльника, с помощью доброго слова, с помощью 500 гривен, с помощью чего угодно - убедить их, что они должны пойти и проголосовать за Петра Алексеевича».

Мастер-класс «переубеждения» преподал особо заинтересованный порошенковец О. Барна: примчавшись на телеканал «ZIK», он в кулуарах с угрозами напал на «слишком умного» представителя В. Зеленского и, не шутя, давил рукой горло оппонента, заодно порвав тому парадную вышиванку.

Даже экс-советница В. Януковича А. Герман тоже подалась устрашать «электорат». Срываясь на крик, эта мнимая «разоблачительница» П. Порошенко в прямом телеэфире заявила, что решающим должен быть «выбор галичан» иначе те могут податься в сепаратисты, действуя жестче, чем донецкие. Заодно эта знающая «поводырь общественности» объявила умопомрачительную цифру: якобы к 21 апреля голосовать в Украине дополнительно прибудут 3 миллиона заробитчан-выходцев с Западной Украины и им, дескать, более приемлемо правление П. Порошенко…

Легко посчитать, что за 7-10 дней столь огромное число людей невозможно физически ввезти из-за границы (с прохождением процедур пропуска на КПП и т. д.), но оглашенные Герман данные стоит учесть: она вхожа в коридоры власти (не зря стала маячить в телеэфирах в предвыборный и нынешний периоды), а 3 миллиона – то, количество голосов, которое по расчетам политтехнологов необходимо добрать когорте П. Порошенко, чтобы иметь шанс превзойти голосующих за его оппонента, если… не придут к избирательным урнам выражать свою волю (голосами за Зеленского) противники порошенковщины.

Многовекторные мансы и метания «гаранта»

В то время, как активные «адвокаты» П. Порошенко не щадят свои горла и даже рвут одежды политических врагов, сам «гарант» сперва пытался, как «голубь мира», потакать капризам публики, снисходя до показного принесения извинений и прочих реверансов. В телеэфире ТРК «Украина» (среди аудитории которого преобладают жители восточных и южных регионов) он даже обратился в стиле В. Януковича:

«Я вас услышал. Это сильный стимул проанализировать ошибки и урок… на следующие пять лет (? – авт.)».

Резко меняя, вектор своей «языковой политики» недавний гнобитель русскоязычия вдруг стал уверять, что он – тоже русскоязычный и станет терпимее к пользователям этой подозрительным некоторым культуры общения.

А в качестве «пряников» избранным посыпались апрельские президентские Указы (№ 93, 94, 110, 111) о награждениях и поощрениях (целыми списками) деятелей культуры, науки, образования.

Одесситов же сомнительно «просунутый» во 2-й тур голосования кандидат пытался очаровать редким зрелищем коленопреклонения. 5 апреля он вновь прибыл в Южную Пальмиру и на специально устроенной церемонии лично раздал награды родственникам военных моряков, задержанных более четырех месяцев назад пограничниками РФ при выполнении спорного задания нынешнего «главкома». И там этот флотоводец, вручая награду малолетнему сыну одного из отправленных на беду моряков, артистично стал на колено: слезы умиления могли были растворить боль прежних утрат и обид, но… одесситы уже не столь наивны (а знающие помнят, что такой трюк проделывал в 1999 г. перед ветеранами ВОВ и тогдашний президент Л. Кучма, но это не спасло украинцев от «секвестра бюджета» и прочих неприятностей на 2-м сроке правления того «гаранта»).

Симптоматично, что гораздо больше времени и внимания подконтрольных СМИ порошенковцы отвели не принесению извинений тем или иным избирателям (что насторожит настроенных иначе), а новому (развившемуся почти спонтанно) шоу «Сдача анализов». Выявив готовность П. Порошенко к роли «шута горохового», там его команда попутно подтвердила неумеренную тягу к показухе и мухлежу.

Начав с попыток унизить соперника, получившего значительно больший вотум доверия граждан, порошенковцы попытались (как по лекалам коллег из США, противившихся избранию Д. Трампа) повторить сценарий нападок и клевет, описанный еще ироничным М. Твеном (в юмореске «Как меня выбирали в губернаторы»). Но юмористы штаба Зе предложили контр-выпад: Владимир Александрович вызвал «гаранта» на арену стадиона. Плохое стратегическое планирование в команде П. подвигло их на глупую «ответку»: те втянулись в заочное публичное состязание, кто круче сдаст анализы (опровергнув подозрения в употреблении наркотиков). И дут П. Порошенко – «блеснул»: помимо сдачи анализа крови, хвастаясь «смелостью» отдал для медицинских анализов также мочу и волосинки. Но тут-то и выявился 1-й подвох: вопреки обещаниям сданные препараты поступили не в некую казенную «супер-лабораторию» на стадионе «Олимпийский», а в частную клинику «Борис», принадлежащую соратнику П. Порошенко. Это поставило под сомнение достоверность оглашенных «результатов исследования». И тогда возникла новая уловка – VADA.

Помогая однодельцу своего брата Виталия боксер Владимир Кличко опубликовал в Интернете обращение с предложением провести анализы – «честно»: в авторитетной международной организации WADA. При этом сам же явно смахлевал: предложив услуги друзей из имеющей схожее название, но де-факто частной «добровольной» НГО.

Такой нагловатый расчет на (языковую) неграмотность украинцев не оправдался и операция «Анализы» порошенковцев свелась на !хлоп, а сам «гарант» (заминая скандал с «мухлежем») публично объявил, будто никогда не подозревал В. Зеленского в наркомании. Хотя… на официальном президентском сайте до сих пор хранят статью с противоположным наветом П. Порошенко.

Мотив «логики» одурачивания надо и можно пресечь

Сумма последних посылов порошенковцев поражает умопомрачительной логикой. Мол, кандидат П. был плохим «гарантом конституционных прав», при нём погублены тысячи сограждан, потеряны территории, потрошат в особо крупных размерах госбюджет, понудили к эмиграции миллионы профессионалов, лишаемых в Украине работы и перспектив, но… Важней всего, что у этого соискателя нашлось (помимо острой нужды удержаться на посту) важное «достижение»: выказал каяния и щедрые обещания исправиться…

Ну, а тех, кто не хочет довериться не единожды солгавшим, штаб П. пытается поразить своим «последним аргументом»: на пороге – Путин (президент РФ). Мол, если украинцы не проголосуют за П. Порошенко, то (как-то ?!) избирут того, чья фамилия не значится в бюллетенях… Этим «аргументом» порошенковцы не только зримо опровергли его словесные заявления не считать оппонента В. Зеленского «агентом Кремля» и не оскорблять подозрениями в «зраде» тех, кто голосуют не за главу БПП, многогрешного и вертлявого (на зависть флюгерам).

Не удивительно, что такой фиглярский подвох возмутил немало разумных граждан, включая юристов, отметивших презрение не только к логике, но и к законодательству Украины.

Маневры порошенковцев между 1-м и 2-м турами голосования, включая провокацию с портретами В. Путина подтверждают: те настроены не «сшивать» сограждан, а возбудить любыми страшилками противостояние между сторонниками разных партий и представителями разных регионов (педалируя в т. ч. отличия настроений в Западной Украине). А это – шаг к нарушению гражданского мира и правопорядка. Увещевать против этих умыслов – пустая трата времени: паникуя, они – безумеют, что подтвердилось скандальным неумением уволить с должности главу Одесской ОГА.

Поэтому ради национальной безопасности Украины сейчас и на будущее надо четко ограничить права и прописать обязанности «президента» нашей державы. При этом, защищаясь от разгула традиций непотизма и коррупции, целесообразно (как предлагали ряд юристов, например В. Журавский) ограничить право избрания на эту ключевую должность – одним разом.

Очевидно, ни друзья В. Кличко, ни земляки А. Герман не готовы продвигать упорядочение президентской «вертикали» и самое время проявить инициативу – патриотичным одесситам: ведь наши депутаты в Верховной Раде смогли образовать надпартийную группу «За Одессу!», но настроены решать проблемы всей страны. Чтобы ни в Одессе, ни во Львове, ни в Харькове не появлялись новые семьи плененных или павших на войне сограждан.