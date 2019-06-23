«Вижу. Могу. Помогу»: в Одессе пройдет велозабег для незрячих

Велозаезд для людей с особыми потребностями здоровья под красноречивым названием «Вижу. Могу. Помогу» совсем скоро, уже в 3-й раз состоится в Украине. За время проведения фестиваля десятки людей смогли воплотить в жизнь свои спортивные амбиции благодаря зрячим «пилотам». Велозабег пройдет при поддержке Сергея Кивалова. На протяжении всего маршрута велосипедистов будут сопровождать бригада скорой помощи, полиция и автобус с запасами еды и вещами первой необходимости для участников. На финише будут ожидать одесситы, пришедшие поболеть за незрячих спортсменов, а также многочисленные кубки, медали и награды за прохождение тернистого длительного пути.

На самом деле очень доброе, светлое мероприятие. Когда ребята обратились с акцией «Вижу. Могу. Помогу», безусловно народный депутат Сергей Кивалов просто не мог им отказать. Всю организационную поддержку, которую ребята попросили, а это и переночевать на базе отдыха Одесской юридической академии в Затоке, сейчас вы знаете в разгар туристического сезона это действительно не просто. Также это и информационная поддержка, и поддержка с точки зрения полиграфии, печати грамот, изготовление кубков, медалей, плюс организационная поддержка. Сергей Кивалов обратился к мру города, они решили это сделать вместе, поддержать ребят, - прокомментировала председатель фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова Светлана Осауленко.

Сейчас я являюсь координатором 5 велопробега «Вижу. Могу. Помогу», который совсем скоро пройдёт при участии незрячих людей. Этот велопробег, как указано в анонсе, происходит на тандемах, именно на таких велосипедах может передвигаться незрячий человек. Благодаря тандему можно путешествовать, достигать спортивных результатов и конечно же, общаться друг с другом. Мы очень рады, что в проведении нашего социального мероприятия нам согласились помочь народный депутат Украины Сергей Кивалов и мэр нашего города Геннадий Труханов. Большая благодарность им за их помощь и поддержку,

- благодарит координатор велозабега журналист украинского радио «Одесса» Светлана Стрельцова.

Маршрут будет проходить через такие населенные пункты, как Маяки, Заря, Вилково, Белгород-Днестровский, Затока. Старт и финиш же будут располагаться в самом сердце Одессы на Думской площади. Именно оттуда колонна велосипедистов на тандеме и все одесситы, желающие поддержать акцию, двинутся в сторону Двух столбов и далее по маршруту.

Вот этот велопробег и участие в других каких-то проектах, это отличный шанс донести обществу проблемы таких людей. Потому что как ни крути, структуры какие-то и транспортные в том числе, они далеки от совершенства. Со стороны велопроекта, проекта велоралли мы обязательно поддерживаем или информируем все доступные нам паблики велосипедистов, призываем, потому что в том же пробеге, который пройдет 28 июня могут принять участие все желающие велосипедисты и провести незрячих ребят до Двух столбов,

- анонсировал менеджер проектов Одесской велосотки Руслан Брегунец.

Я принимаю участие в велопробегах «Вижу. Могу. Помогу» с самого первого такого пробега – в нынешнем году это уже будет мой 5-й пробег. Я очень благодарен организаторам, это институт украинских студий, который основал этот велопробег. Также я очень благодарен Руслану Брегунцу, за то, что в далеком 2011 году они нас приняли в свое ралли под названием «жажда»,

- рассказал участник велопробегов с многолетним опытом, незрячий велосипедист Евгений Чаговский.

Инициатива проведения велозабега «Вижу. Могу. Помогу» получила большую популярность среди незрячих людей и отклик в сердцах неравнодушных одесситов. Целых 8 тандемов отправятся в своё мини-путешествие 28 июня, в День Конституции Украины, а 5 июля вернутся в Одессу на Думскую площадь, где их будут ждать заслуженные награды и восторженные овации одесситов.