Старые технологии новых выборов

Несмотря на то что проходные места в партийных списках распределены, а фавориты в округах известны, многие украинские политики, общественные деятели и просто сомнительные личности не теряют надежды стать обладателями депутатского мандата через выборы в мажоритарных округах.

Так, юристы партии «Слуга народа» обратились 25 июня в МВД по поводу регистрации одномандатников-клонов, которые так или иначе пытаются обманным путем связать себя с президентом Зеленским и его командой.

Самый расхожий вариант, по данным представителей главы государства, состоит в регистрации тем или иным кандидатом некой фирмы или фонда, которая имеет в своем названии отсылку к «Слуге народа». После этого недобросовестный соискатель места в Раде подает в ЦИК документы о своей работе в такой «организации», что по закону должно фиксироваться в официальных выборных бумагах, сбивая с толку неискушенного избирателя.

Кроме клонов «Слуги народа» в ЦИК уже зарегистрирован даже первый «двойник» Владимира Зеленского. Неизвестно, повезло ли данному кандидату иметь такие же имя и фамилию, как у действующего главы государства, или же он поменял их перед выборами, но и то, и другое не является преступлением, хотя налицо предвыборная технология.

Тем временем в Одессе разыгралась поистине детективная история. Некто Петр Браила решил переименоваться в Сергея Кивалова известного в стране политического деятеля, пользующегося многие годы поддержкой жителей Приморского района Одессы, где расположен его избирательный округ. По иронии судьбы мошенники пытались нанести удар по инициатору борьбы с «кандидатами-двойниками», Именно Сергей Кивалов стал автором законопроекта, предотвращающего применение «грязных избирательных технологий» во время выборов. И хотя в результате поднятой огласки удалось избежать регистрации «клона», на других округах перспективы выборов не такие радужные. Политическому клонированию уже массово подвергнуты такие известные депутаты как Фурсин, Гончаренко, Климов, Барвиненко и многие другие.

Нынешние украинские выборы все больше напоминают балаган и буревестником этого политического балагана был безусловно Михеил Саакашвили. Именно ему принадлежат эксцентричные скетчи про договорнячки имеждусобойчики. Он как бы пробил политическое дно на фоне отсутствия реальных действий со стороны власть имущих, обращенных к интересам народа. Но проблема Михо в том, что как актер он не растет и топчется в рамках заезженного дискурса, так что интерес к грузинскому гостю будет непременно падать.

Продолжая тему украинской политики последних пяти лет, необходимо отметить, что если в 2014 году на волне постмайданного угара в Верховную Раду просочились толпы каких-то «комбатов», «активистов-грантоедов» и просто аферистов, которые весело и с огоньком все это время разрушили страну, при этом не забыв обогатиться самим, то теперь обозначился новый тренд — в парламент ломятся комики, музыканты и непонятные эксперты. В общем, на смену клоунам-непрофессионалам приходят клоуны-профессионалы, что не может не радовать!