Государственное финансирование партий: кнут или пряник?

Позволю себе предположить, что для подавляющего большинства моих дорогих читателей информация о финансировании политических партий из государственного бюджета стала известной совсем недавно.

А тот момент, что, голосуя за политическую партию на парламентских выборах, каждый избиратель «дарил» своей избраннице, то есть партии, частицу своих налогов, так уж точно для некоторых украинцев явилось полной неожиданностью. Непосредственно каждый голос избирателя приносил партии 38 грн. 42 копейки. С одним условием – получить государственное финансирование смогли партии, преодолевшие на выборах 2% барьер, то есть те, кто получил более 280 тыс. голосов своих приверженцев.

Суммарно на содержание этих партий мы с вами выплатим в год 565 млн 486 тыс. 921 грн. Значительную сумму также выделят из наших с вами налогов для компенсации затрат на предвыборную кампанию партий.

О, счастливчики!

Хочу обратить ваше внимание, мои дорогие читатели, что по итогам прошедших внеочередных выборов, в Верховную Раду Украины проходят пять партий, преодолевших 5%-й барьер, а финансирование из госбюджета получат аж одиннадцать с 2% поддержки избирателей.

Средства начнут получать со следующего года. Их ежегодные размеры прописаны в Законе «О политических партиях в Украине» и рассчитываются по формуле от минимальной зарплаты, умноженной на общее количество избирателей, которые голосовали за партии.

Правда, через год Кабмин урезал финансирование, и парламент принял законопроект, предусматривающий, что «минимальная заработная плата ... не применяется как расчетная величина для определения должностных окладов и заработной платы работников и других выплат». А применяется прожиточный минимум для трудоспособных лиц.

По состоянию на 1 января этого года прожиточный минимум составлял 1921 грн. (минимальная зарплата – 4173 грн.). По данным ЦИК, во время внеочередных выборов в парламент проголосовали 14 млн 718 тыс 556 человек. Следовательно, как я уже упоминала, следующие четыре года и два месяца (а именно на такой срок избран новый состав депутатов) общий объем финансирования партий, преодолевших 2-х процентный барьер, составит 565 млн 486 тыс. 921 грн. Эта сумма может изменяться ежегодно, в зависимости от вариаций прожиточного минимума.

Итак, как говорится, огласим весь список: «Слуга народа», скорее всего, получит более 220 млн грн., «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 68,7млн грн., «Батькивщина» – 41,6 млн грн., «Европейская Солидарность» – 41,2 млн грн., «Голос» – 29,6 млн грн.

Далее в нашем списке партии, не прошедшие в Раду: Радикальная партия-20,4 млн грн., «Сила и честь» – 19,4 млн грн., «Оппозиционный блок» – 15,4 млн грн., «Украинская стратегия Гройсмана» – 12,3 млн грн., «Партия Шария» – 11,4 млн грн., «Свобода» – 10,9 млн грн.

Необходимо отметить, что, на практике партиям раздадут 90% от всей суммы (около 509 млн грн.). Ещё 10% разделят между теми политсилами, которые при формировании своих партийных списков придерживались гендерной квоты (то есть в их проходной части более трети женщин). В этом плане успели подсуетиться две партии – «Голос» и «Европейская Солидарность», которые и разделят между собой приблизительно 56 млн грн.

На соблюдении этого принципа настаивают наши западные партнёры, и в данном случае с ними нельзя не согласиться. Теплится надежда, что женщины в высшем законодательном органе страны смогут вернуть мир на нашу многострадальную землю. Не будет позорного «мордобоя» в парламенте, решающей станет «мягкая сила». Да и вообще, как говаривал наш одесский классик Михаил Михайлович Жванецкий: «Нам это только давай, если, конечно, красивая женщина!».

Обратная сторона «безвиза»

Решение о финансировании политических партий принимает Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) на основе окончательных протоколов Центральной избирательной комиссии об итогах выборов.

И если, дорогие мои читатели, вы думаете, что законодательную возможность получать такие «сладкие пряники» прописали себе провластные партии прошлого созыва, понимая всю иллюзорность своего попадания в новый парламент и приняв напоследок Новый избирательный кодекс, то вы ошибаетесь!

Дело в том, что практика госфинансирования политических партий существует с 2016 года и имплементирована в наше законодательство соответствующим законопроектом, принятым в 2015 году и входящим в пакет так называемых «безвизовых», то есть которые принимались по рекомендациям ЕС и были необходимы для получения безвизового режима с Европой.

В результате его имплементации удалось, во-первых, легализовать работу политсил, во-вторых, их финансовая деятельность стала публичной, а потому общественность может наблюдать за ней. Как, впрочем, и государство получило право в какой-то мере контролировать расход этих средств и привлекать партии к административной или уголовной ответственности.

Кроме того, такие нововведения были призваны уменьшить зависимость партий от крупных доноров, политической коррупции и дать возможность политсилам развиваться.

Рычаг воздействия на неугодных?

Тут мы с вами, дорогие мои читатели, подошли к обсуждению ещё одного важного аспекта в вопросе госфинансирования политических партий. Я имею в виду лишение партий этого обеспечения.

Чтобы прекратилось государственное финансирование, партия должна:

1) совершить уголовное преступление (в том числе нарушения на выборах);

2) не подать отчет (или подать его с нарушениями) об имуществе, доходах и расходах (минимум два раза в год);

3) ликвидироваться или реорганизоваться (кроме слияния и присоединения к другим политическим партиям);

4) потратить средства из госбюджета на участие в выборах (а не на уставную деятельность партии, как предусмотрено в законодательстве);

5) не использовать эти средства в течение года.

Контролирует использование государственных средств Счетная палата и Национальное агентство по предупреждению коррупции. В отдельных случаях они могут обратиться в суд, чтобы лишить партию государственного финансирования.

Ежегодный отчет партии (внутренний финансовый аудит) подают в НАПК, а также проходят внешний аудит – с участием Счетной палаты (независимый аудитор).

В этой связи хотелось бы отметить, что, например, такая проверка партий, преодолевших 5-ти процентный барьер на прошлых выборах в парламент в 2014 году, до сих пор не проводилась. А для нынешних партий планируется только осенью этого года.

И, несмотря на это, Центральная избирательная комиссия уже сейчас обратилась в НАПК в связи с нарушениями в финансовых отчетах партий «Социальная справедливость», «Гражданская позиция», «Рух новых сил Михаила Саакашвили» и «Партия Шария».

«Решение принято в связи с тем, что при осуществлении анализа указанных промежуточных финансовых отчетов, утвержденных постановлением ЦИК от 18 июля 2019 №1745, ЦИК был выявлен ряд нарушений требований избирательного закона», – говорится в обращении.

В то же время в комиссии скромно умалчивают, о каких именно нарушениях идет речь.

Кроме того, нужно понимать, что из четырёх перечисленных партий только Партия Шария преодолела на выборах 2-х процентный барьер, то есть именно её могут наказать лишением государственного финансирования, именно против этой силы направлены действия ЦИК и НАЗК.

Партия Шария – политический проект, зарегистрированный ЦИК всего несколько месяцев назад и завоевавший за это короткое время беспрецедентное число сторонников, большей частью среди молодёжи и людей среднего возраста Юго-Востока Украины. Возможностью общаться напрямую через интернет с главой партии и голосовать напрямую с помощью именных карточек при выработке партийных решений, проект впервые в политической истории Украины показал, что такое прямая демократия. Бескомпромиссная борьба этой партии с преступным режимом клептократа Порошенко привлекла от 8 до 10 % избирателей южных регионов страны, пожелавших отдать ей свои голоса. Многолюдные митинги партийцев Шария, украсившие красными шариками центральные площади и улицы городов Украины, – тому подтверждение. Но, как всякий подвижник, партия гонима властью, и гонения продолжаются…

Всё равно – разворуют…

Есть и другая точка зрения – введение государственного финансирования вызывает возмущение части общества, мол, для чего такие значительные суммы средств тратить на политические партии.

Необходимо учитывать еще и то, что значительную часть средств из госбюджета партии тратят на рекламу. К примеру, в 2018 году «Батькивщина» отчиталась, что потратила на рекламу «Нового курса» около 100 млн грн. В течение июля-сентября того же года Радикальная партия потратила 3 млн грн. на телерекламу.

Поэтому Комитет избирателей Украины предложил изменить закон о политических партиях, в том числе запретить тратить государственные средства на рекламу. По словам главы КИУ Алексея Кошеля, они подготовили подобный законопроект: «Засилье политической рекламы не способствует развитию политических партий. Задача госфинансирования – сделать политические партии сильными, независимыми от основных олигархических групп, а не способствовать их рекламной кампании».

Председатель правления общественной сети «Опора» Ольга Айвазовская утверждает, что наши отчисления партии – это эквивалент чашки кофе в год. Следует помнить, что партии – неприбыльные организации, по закону они не имеют права зарабатывать, вести коммерческую деятельность. Потому так и падки на «непристойные» предложения олигархов и, впоследствии, лоббирование их интересов в Раде.

В этом относительно новом, а потому ещё более спорном вопросе, каждый из нас, дорогие мои читатели, должен сделать для себя вывод самостоятельно, готов ли он со своей зарплаты или нищенской пенсии спонсировать какую-либо политическую силу или полезнее будет внуку килограмм персиков купить на эти же деньги?