Порошенко ушел, но палки в колеса вставляeт

Новая власть уже окончательно определилась с составом комитетов парламента, избраны руководящие органы Верховной Рады, назначен новый Генеральный прокурор, министр обороны, премьер-министр и сформировано правительство. Однако беспокоит то, что побежденные на выборах порошенковцы по-прежнему вставляют палки в колеса новой власти, вместо того, чтобы каяться за развал экономики, социальной политики и мародерства на войне. А в Кабинет Министров неожиданно попали весьма одиозные фигуры. К примеру, Алена Бабак, которую мы запомнили, как народную депутатку от «Самопомощи», назначена министром минрегионстроя. Но при этом никто не вспомнил, что та же Алена Бабак, в свое время яростно выступавшая за принятие Закона о жилищно-коммунальных услугах, полностью провалила внедрение этого закона в жизнь. Поскольку постоянно предлагала перенести срок ввода нового закона в действие. А в итоге это обернулось неразберихой в отрасли и большими долгами за коммунальные услуги. Можно предположить, что прохождению в правительство Алены Бабак способствовал ее муж Сергей Бабак, который в партии «Слуга народа» занимается вопросами образования. Скорее всего новая программа «Освиты» может оказаться подобной неудачному закону Алены Бабак о жилищно-коммунальных услугах. Весьма сомнительным выглядит и выбор на должность министра обороны господина Загороднюка, которого около 20 минут весь парламент в присутствии Президента ожидал в зале под Куполом. Если министр обороны уже на стадии назначения допускает недисциплинированность, то чего можно ожидать от него в дальнейшем? Порошенковцы остались весьма недовольны формированием министерства по делам ветеран, а также голосованием за президиум Верховной Рад, в который они выдвинули Героя Украины Мустафу Джамилева. Эта кандидатура была отсеяна в ходе рейтингового голосования. Сам Петр Порошенко пока сидит в сессионном зале Верховной Рады молча, довольствуясь местом у розетки, где можно подзарядить мобильный телефон. Однако судя по всему не оставил попыток поскорее взять реванш на проигранные выборы. И в социальных сетях уже ширится информация о возможном перевороте. Такой ход событий вовсе нельзя исключить. И здесь многое будет зависеть от способности новоизбранного Президента укрепить правоохранительную систему и наладить деятельную работу правительства.