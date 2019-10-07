25 сентября Одесской национальной научной библиотеке исполнилось 190 лет

13 (25) сентября 1829г. по представлению графа М.С.Воронцова император Николай I издал указ о основании в Одессе городской публичной библиотеки, которая стала тогда второй в империи после Санкт-Петербургской.

По случаю этой даты в читальном зале библиотеки собрались гости из всех уголков Украины, постоянные читатели и члены наблюдательного совета.

Много событий произошло за истекший период в судьбе библиотеки. Богатая история и активная жизнь на новом этапе развития позволяет сегодня более чем 250 тысячам пользователей получать свободный доступ к информации и знаниям.

Пятимиллионный фонд библиотеки, содержащий около 200 тысяч редких и ценных изданий, гравюр, рукописей и старопечатных книг является национальным достоянием Украины.

При поздравлении коллектива библиотеки по случаю значимой даты, от имени Национального университета «Одесская юридическая академия» была вручена книга об истории юридической школы Одессы, а также памятная настольная медаль, отчеканенная НБУ по случаю юбилея вуза.

Желаем директору библиотеки Ирине Александровне и всему коллективу крепкого здоровья и благополучия!

Спасибо за ваш благородный труд в деле сохранения знаний и развития книгоиздания!