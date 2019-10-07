В Одессе прошли всеукраинские соревнования по бадминтону среди спортсменов с нарушениями слуха

В Одессе прошли соревнования по бадминтону на Кубок Украины среди спортсменов с нарушениями слуха. Бадминтон - олимпийский вид спорта и благодаря поддержке президента Национального университета «Одесская юридическая академия», Международного гуманитарного университета, почетного гражданина Одессы Сергея Кивалова наш город стал центром развития бадминтона.

Такие турниры проводятся ежегодно и собирают участников из разных регионов страны. Показать свое мастерство и постараться добиться высокой награды в этот раз собрались спортсмены из Днепра, Киева, Винницы, Одессы. Всего в соревновании принимают участие 36 человек, среди них как юноши, так и девушки.

Соревнования среди спортсменов с нарушениями слуха прошли при поддержке Одесской областной федерации бадминтона, Всеукраинской Федерации бадминтона, Одесского областного центра «Инваспорт», бадминтонного клуба «Olympic Odessa».

В результате сегодняшней игры будут отобраны лучшие игроки, которые потом войдут в сборную Украины, чтобы представлять нашу страну на международных соревнованиях.

По словам руководителя бадминтонного клуба «Olympic Odessa» Владимира Кизымы одесская команда в этом виде спорта новичок, занимается первый год. Сегодня ребята пришли сюда попробовать свои силы и набираться опыта. Для них особенно интересно посмотреть на манеру игры таких признанных мастеров, как лидер команды из Днепра Петр Такало или Сергей Коваленко (Киев).

Хотя ребята тренируются недолго, тренера ожидают от них хороших результатов в ближайшее время.

Для нашей, одесской команды – это, можно сказать, ознакомительный турнир. Ребята должны почувствовать дух соревнований, посмотреть, как играют опытные спортсмены, понять в чем их ошибки, увидеть к каким высотам спортивного мастерства нужно стремится. У нас составилась хорошая команда, есть перспективные игроки, и мы, конечно, рассчитываем на участие в различных турнирах, по пока говорить об этом рано. Летом на базе спорткомплекса Международного гуманитарного университета собираемся провести всеукраинские сборы среди спортсменов с нарушениями слуха. Это отличная, вполне современная, отвечающая всем требованиям спортивная площадка, и руководство МГУ идет нам в этом вопросе навстречу. А сейчас наша задача – тренировки, спортивная работа.

— рассказал Владимир Кизыма.

Одесская областная федерация бадминтона планирует развивать этот вид спорта, участвовать в престижных международных соревнованиях. В украинскую сборную по бадминтону входят также и спортсмены с нарушениями слуха.

Владимир Кизыма считает, такие физические особенности не мешают юношам и девушкам добиваться высоких результатов в спорте, в частности, игре в бадминтон. Они успешно представляют Украину в международных соревнованиях и приносят немалое количество медалей.

Главный тренер сборной Украины Виктория Сименюта также довольна сегодняшними выступлениями своих подопечных.

Программу Олимпийских игр бадминтон вошел в 1992 году в Барселоне. Первые летние Параолимпийские игры для людей с ограниченными физическими возможностями состоялись в Риме, в 1960 году.

Совет управляющих Международного паралимпийского комитета утвердил включение бадминтона в программу летних Паралимпийских игр, которые пройдут в Токио в 2020 году.

Напомним, этим летом при поддержке Сергея Кивалова в спорткомплексе Международного гуманитарного университета состоялся Международный турнир по бадминтону «Кубок Черного моря» - это самый масштабный в Украине из комбинированных соревнований по бадминтону. Также Одесской Юракадемией совместно с клубом «Олимпик Одесса» и областной федерацией по бадминтону были проведены универсиада и спартакиада среди студентов вузов.