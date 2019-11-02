Медики назвали неожиданные преимущества бананов для здоровья

Медики рассказали о неожиданных полезных свойствах бананов. Эта ягода имеет ряд преимуществ для здоровья, поэтому рекомендована к присутствию в ежедневном рационе.

В бананах много полезных веществ, включая витамины C и B6, клетчатку, калий и углеводы. Если сравнивать с некоторыми фруктами, в этой ягоде меньше воды, но больше сахара, однако она быстро обеспечивает ощущение сытости из-за содержания 81 ккал на 100 граммов продукта.

Если банан немного зеленоватый, это значит, что в нем есть пектин. Благодаря употреблению ягоды можно улучшить состояние сердечно-сосудистой системы и нормализовать кровяное давление. Поскольку в продукте есть витамин B6, его часто называют антидепрессантом, ведь в сочетании с магнием поддерживается здоровье нервной системы.

Преимущества от употребления бананов почувствуют также кишечник и желудок. Пектин помогает снизить уровень холестерина, а крахмал выступает в роли пробиотика, обеспечивая защиту для кишечных бактерий.

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