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  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

Трагедия на стадионе «Спартак»

Категория: Новости / Происшествия

Трагедия на стадионе «Спартак»

Студент из Туркменистана, учившийся в Южноукраинском педагогическом университете им. Ушинского, погиб во время тренировки на площадке для мини-футбола на стадионе «Спартак».
Сообщение, появившееся в соцсетях, подтвердил директор стадиона Михаил Чистяков
По его информации, иностранные студенты арендовали площадку около полуночи 4 ноября. Один из них, учащийся 3-го курса Сахетгелди Джумаев, решил перекрутиться на перекладине ворот. Под его весом перекладина сломалась и ворота придавили студента. Прибывшие на место сотрудники «скорой», которых, как сообщили очевидцы, ждали более получаса, зафиксировали смерть парня, передает Odessa.online.
Как сообщили в педуниверситете, спасти молодого человека было невозможно, учитывая степень полученной травмы. Сегодня тело студента забрали из морга. По факту произошедшего полицией возбуждено дело по статье 115 УК Украины с пометкой «несчастный случай».


Источник: odessa1.com



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