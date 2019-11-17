«Сделает» ли Зеленского «свита короля»?

21 ноября в Украине отмечают установленный в 2014-м году День достоинства и свободы. Знаково, что в этом году эта дата почти совпадает с полугодием работы на посту нового Президента В. Зеленского. К тому дню «попередник» Петр Алексеевич, вытолкнутый с президентства волей народа, и прочие кормившиеся при нем последние пять лет, стараются преподнести главе государства неприятный «подарок»: массовые протесты по разным поводам.

Как же стало возможным, что разгромно проигравшие весной и летом выборы не только не понесли наказание за совершенные преступления (как обещал народу Зеленский), но и осмелели, расправили «крылья» и все уверенней и громче диктует свою волю в вопросах внешней и внутренней политики Украины?

Скажи мне, кто твой друг…

После инаугурации Президента Зеленского прошло полгода. Срок небольшой, но позволяющий с большей или меньшей степенью точности определить, куда «дует ветер». И во многом направление этого «ветра» определяют те, кого назначил Владимир Александрович на ключевые государственные посты. Сегодня не будем останавливаться на движениях в сфере внешней политики, надеясь, что разноголосье и разновидение команды президента и политиков «Слуги народа» в вопросе отношений Украины с Российской Федерацией не помешает Президенту провести встречу в Нормандском формате. После такой встречи можно будет более уверенно говорить, каким курсом проследует украинский корабль в океане геополитики. Вернее, какой курс согласовали для нас геополитические игроки.

А вот для понимания ситуации внутри страны весьма интересны назначения на ключевые должности тех, кто вот уже два с лишним месяца своими действиями или бездействием больно бьет по рейтингу Президента Зеленского.

Генпрокурор Рябошапка: свой среди чужих, чужой среди своих

Руслан Георгиевич Рябошапка получил образование по специальности правоведение в теперь уже несуществующем частном украинско-израильском Международном Соломоновом университете, главной целью которого его создатели (создан в 1992-м году) декларировали «готовить высококультурных специалистов, одновременно реализуя идею восстановления еврейской цивилизации».

Затем 12 лет работал в Министерстве юстиции на разных должностях, пройдя путь от главного специалиста до начальника Департамента законодательства о правосудии, правоохранительной деятельности и антикоррупционной политике. Успел поработать и в Бюро по вопросам антикоррупционной политики Секретариата Кабинета Министров, который возглавлял Николай Азаров. Когда же осенью 2013 года начался Евромайдан, Рябошапка ушел из правительства Азарова. После победы Революции Достоинства в 2014 году юрист вернулся в родной Минюст, где занял пост заместителя министра Павла Петренко, но в октябре того же года уволился.

Через полтора года, в марте 2016 стал членом Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Однако в июне 2017 года Рябошапка ушел из НАПК с громким скандалом, обвинив главу органа Наталью Корчак в неэффективной работе, нежелании решать проблемы агентства и промедлении с проверкой электронных деклараций премьера Владимира Гройсмана и других министров.

На выборах президента был советником Владимира Зеленского, после его победы стал заместителем главы офиса Президента, а в первый день работы нового парламента – Генеральным прокурором Украины. Жена Рябошапки работает и живет во Франции с тремя его детьми, имеющими французское гражданство.

Президент Зеленский считал Рябошапку «своим человеком», в чем неосторожно признался даже Президенту США Д. Трампу в растиражированном на весь мир телефонном разговоре. Большие надежды возлагал на нового главу ГПУ и электорат Владимира Александровича, надеясь, во-первых, на «посадки» проворовавшихся чиновников сброшенной в результате выборов власти, во-вторых – на расследование самых резонансных политических дел: убийств на Майдане и пожара в Доме Профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.

Вместо «посадок» – имитация

Первое. Уже на второй день после инаугурации Президента Зеленского Андрей Портнов стал направлять в Государственное бюро расследований заявления о преступлениях, совершенных, по его мнению, П. Порошенко. Некоторые из них приняты к рассмотрению, Порошенко в статусе свидетеля приглашался на допрос, но ходит он в ГБР лишь тогда, когда нужно напомнить о себе своим сторонникам, проигнорировав уже 19 вызовов. Ни по одному делу экс-президент не переведен в статус подозреваемого. Адвокаты заявляют о намерении обратиться в ГБР с ходатайством о закрытии всех дел. И уже большинство юристов говорят: все идет к тому, что по всем делам будет доказано «отсутствие состава преступления» и Петр Алексеевич предстанет перед публикой «белым и пушистым».

Так что пока шоу с явкой/неявкой Порошенко в ГБР играют на руку самому Порошенко. Вот как оценил деятельность Генпрокурора Рябошапки народный депутат от «Слуги народа» Максим Бужанский:

«Ему удалось практически легитимизировать Порошенко, превратив его из трясущегося от страха вора с серым лицом в первые дни работы парламента, в вальяжно-респектабельного руководителя фракции, части кабинета министров и ряда депутатов большинства, изредка захаживающего в парламент посмотреть, как там посадки весной».

Второе. «Комендант Майдана» Парубий, в отношении которого в ГБР находится заявление о причастности к организации событий 2 мая 2014 года в Одессе, до сих пор не был допрошен по этому делу в ГБР даже в качестве свидетеля (так его статус определил руководитель Государственного бюро расследований Роман Труба). И теперь вновь начал активно выступать в парламенте, лоббируя вопросы, традиционно раскалывающие страну, и выступая против реинтеграции Донбасса.

Третье. После личной встречи Генпрокурора с подозреваемым в убийстве С. Стерненко дело последнего передано Рябошапкой в СБУ, где отсутствуют функции следствия. И хотя есть вступившее в законную силу решение суда, которым установлена противоправность акта ГПУ (выданного при Луценко) о передаче этого расследования в СБУ, Рябошапку это не остановило.

Четвертое. Хотя, все-таки, «посадки» есть. Так, Сергей Пашинский привлечен за «причинение гражданину тяжкого телесного повреждения», то есть, по делу, где сумел состряпать все нужные ему оправдательные документы и запугал Химикуса так, что тот перестал общаться с прессой. Смогут ли теперь доказать его вину – большой вопрос. А вот на допрос в Святошинский суд в деле о расстрелах на Институтской 20 февраля 2014 года экс-нардепа Сергея Пашинского не могут доставить, потому что он отнесен судом к категории лиц, которым… «может угрожать опасность». А если до 2 декабря прокуратура не сможет предъявить ничего, что может задержать Пашинского в тюрьме, то он тоже выйдет оттуда «белым и пушистым» и пополнит ряды безнаказанных «бывших».

Реформа как способ отвлечения от расследований?

Очень «кстати» подоспел и принятый Верховной Радой закон об очередном реформировании ГПУ, согласно которому, в частности, Генпрокурору дается право ликвидировать и реорганизовывать окружные и областные прокуратуры, ликвидируется военная прокуратура, прокуроры проходят переаттестацию (кроме прокуроров САП). И уже сейчас прокуроры проходят переаттестацию, а военных прокуроров уже выводят из-под подчинения Министерства обороны.

Мы оставим для юристов анализ качества принятых реформ. Но отметим, что в период реформирования (а это два года по оценкам Рябошапки) и начавшихся переаттестаций и ликвидаций главной заботой прокуроров станет борьба за выживание в системе и собственное трудоустройство, а не расследование резонансных преступлений. Это – самый верный путь к блокированию таких расследований. И вместо обещанных наказаний проворовавшихся представителей прошлой власти мы увидим унылое шоу закрывающихся ввиду отсутствия состава преступления дел и череду оправдательных приговоров.

Такой удар по рейтингу Президента Зеленского не может быть случайным. Как не случаен массовый приход в правительство верных последователей дела Порошенко-Яценюка-Гройсмана. Кстати, до некоторых «Слуг народа» доходит, что «проникновение порохоботов» в правительство (и не только, ведь на местах мы наблюдаем тот же процесс) – это ползучий переворот, множащий на ноль надежды электората Зеленского. Вот и нардеп Максим Бужанский требует отчета от премьер-министра Украины Алексея Гончарука:



«Я думаю, что темой следующего заседания фракции "Слуга народа" должен стать отчет премьер-министра Гончарука перед фракцией.

На предмет тотального проникновения «порохоботов», «еврооптимистов» и прочей самопомощи во все структуры исполнительной власти».



Согласимся с Бужанским:



«…всего этого могло бы не быть.

Если бы мы( «Слуга народа» - М.Б.) сразу загнали Порошенко и его ворье в тюрьму, как обещали.

А не в Кабмин».



И обратим свой взор на министра, курирующего культуру, информполитику, спорт, молодежную и семейную политику. Ведь если Генпрокурор – ключевое звено в конструкции «придет весна – будем сажать», то министр культуры – маркер нравственного, ценностного, идеологического выбора новой власти, лицо ее гуманитарной политики. И пока это лицо-маркер – явно бордового, порошенковского, цвета.

Нынешний Министр культуры, молодёжи и спорта Украины Бородянский Владимир Владимирович в 1997 году окончил финансово-экономический факультет Киевского национального экономического университета. С 1998 года — коммерческий директор газеты «Московский комсомолец в Украине». С 2000 года — руководитель отдела по управлению медиа-активами «Альфа-банка». В 2004 году избран председателем Правления ЗАО «ММЦ СТБ», где работал вплоть до получения должности в Кабмине Гончарука.

Уже первые его высказывания ошеломили сипмпатиков Зеленского. Говоря о работе министерства, которое он возглавил, Бородянский похвалил программы в гуманитарной сфере, принятые… правительством Гройсмана:

«Правительством принята программа, которая определяет, как должны работать министерства, чем они должны заниматься, чем должны заниматься специальные институты как Институт книги, Украинский культурный фонд, эта программа уже реализуется. И мне кажется, она дает хорошие результаты. И я считаю, это правильный путь».

Также он высказался за ограничение русскоязычного культурного продукта:

«На Украину напали. У нас отняли часть территории, на другой части территории развязали войну. Поэтому да, я считаю, что российский продукт должен быть запрещен. Потому что те смыслы, которые будут зашиваться в этот продукт, несут угрозу национальной безопасности».

Имя нового министра культуры громко прозвучало после исполнения 95-м Кварталом в сопровождении хора им. Веревки шуточной песни о поджоге дома Гонтаревой, когда он на своей странице в Фейсбук извинился перед В. Гонтаревой:

«Простите, Валерия Алексеевна, мне стыдно за Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки».

А потом были более серьезные «новости». Так, в интервью Религиозно-информационной службе Украины Бородянский заявил о том, что является сторонником переименования Украинской православной церкви в РПЦ в Украине:



«…ми розуміємо, що центр впливу на Українську Православну Церкву Московського Патріархату знаходиться в Росії, в Москві. Звичайно, що Україна має якимось чином враховувати це. І я вважаю, що принцип, що Церква повинна внести в свою назву ідентифікацію, що вона відноситься до Російської Православної Церкви – це зрозуміла норма, яка просто визначає, хто є хто. Всі повинні розуміти, що центр впливу на Українську Православну Церкву Московського Патріархату знаходиться в Москві – через той же Синод.

Тут дійсно є нюанс, що країна почала втручатись в такі елементи як назва – це не дуже правильно. Але в період війни, в період агресії проти нашої країни, коли відбуваються події на Сході, і вони відбуваються вже тривалий час, і коли у нас окупували Крим – я вважаю, що це нормально, коли країна позначає, хто є хто. І мені здається, що це не можна в цьому контексті вважати втручанням».



Эти высказыванием представителя власти был дан старт затихшей после выборов войне против УПЦ. И хотя 22 апреля Окружной админсуд Киева суд приостановил переименование УПЦ МП, а Президент Зеленский неоднократно уверял о своей позиции невмешательства в дела церкви, война за храмы вспыхнула вновь и «активисты» в камуфляже продолжают выгонять верующих из их храмов.

Обострение ситуации взволновали общину УПЦ и горячо поддержавший на выборах Владимира Зеленского Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука обратился к Президенту по поводу высказываний нового министра культуры, молодежи и спорта:

«Свой выбор и выбор своей паствы, я оправдывал надеждами на то, что Вы, придя к власти, прекратите политику насилия и геноцида по отношению к верующим Украинской Православной Церкви.

Но поведение, действия и высказывания Министра культуры поколебали наши надежды… все прихожане нашей Церкви, чьё каноническое влияние распространяется на всю территорию страны в границах 1991 года, являются гражданами Украины и разделают с ней все свои горести и радости, но…нас хотят сделать изгоями в собственной стране...Чиновник, на зарплату которого идут налоги в том числе и прихожан канонической Украинской Православной Церкви, не обращает ни малейшего внимания на те беззакония, которые творятся на местах, когда при поддержке чиновников у общин УПЦ отнимают храмы, насильно захватывая имущество, избивают людей».

Ответа Зеленского митрополиту Луке (как и порицания Бородянскому) мы пока не услышали. Зато скоро увидим презентацию филиала Института национальной памяти (УИНП), который будет открыт в Одессе согласно решения нового Кабмина. Инициатором создания такого филиала (а всего их будет пять) выступал не кто иной, как В. Вятрович, недавно уволенный с должности директора, но стремящийся как можно быстрее занять место в Верховной Раде (не без активной помощи премьера Гончарука).

С благословения Министра культуры Бородянского одесский филиал УИНП возглавит известный активист Майдана, участник АТО и деятель казацкого движения уроженец Хмельницкой области Сергей Гуцалюк. Гуцалюк - глава ОО «Одеса-600», которая предпринимает попытки обосновать миф, что Одессе — не 200 лет, как принято считать, а более 600, и основала ее не Екатерина, а черноморские казаки или гайдамаки, наследником которых считает себя Гуцалюк. Это общественник также известен одесситам активным сотрудничеством с экс-мэром Э. Гурвицем, а также – как помощник «коменданта Евромайдана» и спикера Верховной Рады Андрея Парубия и активный участник событий 2 мая 2014 года в Одессе.

Для одесситов такое назначение является таким же знаковым, как и встреча Генпрокурора Рябошапки с Сергеем Стерненко. Ведь теперь абсолютно понятно, какую именно «региональную историю» будет внедрять в сознание одесситов новосозданный филиал.

Президент ошибся или…?

На сегодняшний день окружение Порошенко и радикальные активисты получили главные сигналы.

Первое. Генпрокурор Рябошапка ясно дал понять «бывшим», что посадки если и будут, то на уровне «шестерок» и – по второстепенным делам, то есть все участники резонансных дел могут быть уверены в своей безнаказанности.

Второе. Высказывания и действия представителей гуманитарного блока правительства подтверждают неизменность курса на воплощение в жизнь планов Порошенко-Парубия-Вятровича.

Спустя полгода после инаугурации следует признать, что Владимир Александрович сильно ошибся в подборе своих «помощников». И это еще можно исправить. Но лишь при условии, что творящийся на наших глазах трагикомический фарс не есть частью продуманной операции по сохранению власти в руках тех, кто пять лет разорял страну.