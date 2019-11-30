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  • Дата: Сегодня, 18:30
Сегодня, 18:30

Глава ПЦУ провел встречу с главой СБУ

Категория: Новости / Политика

Глава ПЦУ провел встречу с главой СБУ

Глава Православной церкви Украины (ПЦУ) Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний встетился с председателем Службы безопасности Украины Иваном Бакановым. Об этом сообщает пресс-служба СБУ на своей странице в Facebook.

Кроме глав Православной церкви и Службы безопасности на встрече также присутствовали дипломатический советник СБУ Валерий Гребенюк и представитель юридического отдела ПЦУ Марьян Мартынюк.
Епифаний рассказал гостям о становлении и развитии поместной Украинской Православной Церкви. Кроме того, стороны обсудили ряд актуальных вопросов, касающихся межконфессиональных и межрелигиозных отношений в нашем государстве.

«Было подтверждено общее мнение о том, что все межконфессиональные процессы должны происходить мирным путем и на основании действующего украинского законодательства»,
 — отметили в СБУ.

Во время встречи речь шла также о ситуации в Крыму и на неподконтрольных территориях Донбасса.

Ранее мы сообщали, что глава Православной церкви Украины Епифаний предложил украинцам отмечать Рождество по григорианскому календарю 25 декабря.


Источник: АиФ



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