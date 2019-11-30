Дубль Беседина принес "Динамо" сложную победу над "Олимпиком"

Футбольный клуб "Динамо" в матче 16-го тура УПЛ обыграл мариупольский "Олимпик". Об этом пишет xsport.ua.
Под конец первого тайма команды быстро обменялись мячами. Беседин замкнул навес де Пены, а через минуту Зейхеди сравнял счет.
Во втором тайме "Олимпик" остался в меньшинстве, чем "Динамо" быстро воспользовалось. Беседин сделал дубль, а в конце матча де Пена установил окончательный счет, принеся команде победу.
"Динамо" 11 очков уступает "Шахтеру".
УПЛ. 16-й тур:
"Олимпик" – "Динамо" 1:3
Голы: Зейхеди, 38 – Беседин, 37, 79, де Пена, 88
"Олимпик": Пеньков, Гришко, Лукьянчук, Снурницын (Трубочкин, 80), Цымбалюк, Кравчук, Ксенз, Политыло, Тейшейра (Имери, 65), Балашов, Захеди.
"Динамо": Бойко, Миколенко (Кендзера, 28), Кадар, Шабанов, Караваев, Сидорчук, де Пена, Шапаренко (Шепелев, 74), Цыганков, Буяльский (Гармаш, 88), Беседин.
Предупреждения: Цымбалюк, Ду Коуту, Пеньков – Беседин
Удаление: Кравчук, 73