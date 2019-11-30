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  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

Дубль Беседина принес "Динамо" сложную победу над "Олимпиком"

Категория: Новости / Спорт

Дубль Беседина принес "Динамо" сложную победу над "Олимпиком"

Футбольный клуб "Динамо" в матче 16-го тура УПЛ обыграл мариупольский "Олимпик". Об этом пишет xsport.ua.

Под конец первого тайма команды быстро обменялись мячами. Беседин замкнул навес де Пены, а через минуту Зейхеди сравнял счет.

Во втором тайме "Олимпик" остался в меньшинстве, чем "Динамо" быстро воспользовалось. Беседин сделал дубль, а в конце матча де Пена установил окончательный счет, принеся команде победу.

"Динамо" 11 очков уступает "Шахтеру".

УПЛ. 16-й тур:

"Олимпик" – "Динамо" 1:3

Голы: Зейхеди, 38 – Беседин, 37, 79, де Пена, 88

"Олимпик": Пеньков, Гришко, Лукьянчук, Снурницын (Трубочкин, 80), Цымбалюк, Кравчук, Ксенз, Политыло, Тейшейра (Имери, 65), Балашов, Захеди.

"Динамо": Бойко, Миколенко (Кендзера, 28), Кадар, Шабанов, Караваев, Сидорчук, де Пена, Шапаренко (Шепелев, 74), Цыганков, Буяльский (Гармаш, 88), Беседин.

Предупреждения: Цымбалюк, Ду Коуту, Пеньков – Беседин

Удаление: Кравчук, 73

 

 


Источник: ВЕСТИ



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