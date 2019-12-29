В Украине проведут работы по дноуглублению реки Припять

Филиал «Дноуглубительный флот» «Администрации морских портов Украины» (АМПУ) и предприятие «СОБИ» в заключили договор на выполнение дноуглубительных работ на украинском участке реки Припять.

Неудовлетворительное состояние навигационного фарватера украинского участка Припяти препятствует возобновлению полноценного речного судоходства между Украиной и Беларусью. Конкурс по определению подрядчика на проведение ремчерпания на украинском участке реки Припять состоялся к системе публичных закупок Prozorro 16 декабря 2019 года. Победителем стала компания «СОБИ» с предложенной ценой 9,895 млн грн (без НДС) при ожидаемой стоимости 10 млн грн (без НДС).

«К аукциону были допущены две компании: «Орион-Украина» и «СОБИ». Всего к участию в тендере на выполнение ремонтного черпания подали заявки три компании»,

— указала пресс-служба «Дноуглубительного флота» АМПУ.

Предприятие «СОБИ» уже проводило дноуглубление на реке Днепр в 2019 году общим объемом 732 тыс. м3.

Как сообщил и.о. председателя АМПУ Райвис Вецкаганс, дноуглубительные работы на Припяти предусматривают разработку грунта на нескольких перекатах, образовавшихся в результате наносов донных грунтов из Беларуси.

«Техническое задание на закупку услуг по ремчерпанию на Припяти имеет свои особенности. Прежде всего это касается соблюдения всех требований и процедур, установленных Администрацией зоны отчуждения. Таким образом, до начала работ будут проведены предварительные исследования уровня радиологического загрязнения. Затем, после получения согласования от Администрации зоны отчуждения, работы будут вестись под их постоянным мониторингом»,

— отметил Райвис Вецкаганс.