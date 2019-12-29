В Украине проведут работы по дноуглублению реки Припять

Филиал «Дноуглубительный флот» «Администрации морских портов Украины» (АМПУ) и предприятие «СОБИ» в заключили договор на выполнение дноуглубительных работ на украинском участке реки Припять.
Неудовлетворительное состояние навигационного фарватера украинского участка Припяти препятствует возобновлению полноценного речного судоходства между Украиной и Беларусью. Конкурс по определению подрядчика на проведение ремчерпания на украинском участке реки Припять состоялся к системе публичных закупок Prozorro 16 декабря 2019 года. Победителем стала компания «СОБИ» с предложенной ценой 9,895 млн грн (без НДС) при ожидаемой стоимости 10 млн грн (без НДС).
Предприятие «СОБИ» уже проводило дноуглубление на реке Днепр в 2019 году общим объемом 732 тыс. м3.
Как сообщил и.о. председателя АМПУ Райвис Вецкаганс, дноуглубительные работы на Припяти предусматривают разработку грунта на нескольких перекатах, образовавшихся в результате наносов донных грунтов из Беларуси.