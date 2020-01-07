Одесса: неделя за неделей

Остров спасения

В пятницу, 10 января, в галерее «Дом художников» (ул. Осипова, 39) откроется благотворительная выставка-продажа в помощь животным-инвалидам. В экспозиции будут представлены живописные произведения известных одесских художников в жанре анималистики. Цель выставки – собрать средства на покупку пеленок, памперсов, специальных кормов для больных животных.

Человек, взявший на себя столь благородную миссию и на содержании которого 137 кошек и собак, включая 21 инвалида, очень нуждается в нашей помощи. Директор галереи Линда Страутман приглашает всех неравнодушных оказать посильную помощь животным, пострадавшим от жестокого обращения людей, – тем, кто лишился конечностей, был избит, попал под машину и просто был хладнокровно выброшен на улицу умирать... Вам не обязательно покупать картины с выставки. Любая финансовая помощь, в том числе покупка корма или средств гигиены, будет крайне важна. Воспитанники Детского дома-интерната для детей-инвалидов предоставят для выставки собственноручно пошитые подушки, часть средств от их продажи также пойдет в помощь животным.

Вход бесплатный.

Благотворительная выставка продлится до 10 февраля.

Как вернуть радость жизни

В субботу, 11 января, в Центре креативных искусств (ул. Приморская, 42а) «Синий краб» состоится Арт-перфоманс «Точка перехода».

Более 60% жителей планеты пребывают в состоянии эмоционального выгорания, истощения на фоне хронического стресса, которое приводит к блокаде жизненных сил и потере чувства радости от жизни. Где же точка выхода из сумеречного состояния, навязанного социумом с его материальными, политическими и прочими проблемами? Самым эффективным средством от выгорания является творчество, развитие собственного творческого потенциала во всех его проявлениях – изобразительное искусство, музыка, пластика танца, мода.

Участники Арт-перфоманса: ведущая и солистка Жанна Шарапова, музыкальная группа «Мальовничі бандуристи», дизайнер-модельер Елена Шигида, ансамбль детского танца «Созвездие», художники и фотохудожники Арт-клуба «Одесса Арт» с перфомансом «Свет любви».

Начало в 17 часов.

Вход – free donation.

Ретроелка

Мемориальный музей Константина Паустовского (ул. Черноморская, 6) приглашает на выставку старинных елочных украшений.

Юные посетители увидят, как украшали елку в те времена, когда их бабушки и дедушки были малышами.

Демонстрация ретроелки продлится до 20 января.

Монах-реформатор

В субботу, 11 января, в Музее западного и восточного искусства (ул. Пушкинская, 9) состоится лекция Татьяны Быкадоровой «Джироламо Савонарола. Монах, который потряс Флоренцию».

Среди духовных деятелей христианского мира эпохи Возрождения Савонарола занимает особую нишу. Оценки его личности по сей день полярны. Кто он: фанатичный экзальтированный проповедник, политический вождь или пророк? Несомненно одно: в истории и культуре Флоренции он оставил странный, но яркий след. Этот город сначала не заметил Джироламо, потом превознёс его до небес, затем сжёг и, наконец, превратил в легенду.

В течение четырёх лет под влиянием Савонаролы Флоренция преобразилась до неузнаваемости. Под руководством Джироламо Савонаролы во Флоренции, где шестьдесят лет правил род Медичи, была создана самая на тот момент продвинутая демократическая система в Европе. Демократ по убеждениям, он считал политическую свободу необходимым условием свободы духа и нравственного обновления.

Начало в 14 часов.

Чудеса случаются … в музее

В воскресенье, 12 января, в Золотом зале Литературного музея (ул. Ланжероновская, 2) в рамках благотворительной программы «Рождественские вечера», проводимой совместно с Областным советом мира, состоится концерт «Новогоднее чудо».

В нем примут участие лауреаты международных конкурсов Анна Слободяник (сопрано) и Анна Шпак (меццо-сопрано). Участники программы: солисты Одесской областной филармонии Ростислав Кречун (аккордеон), Роман Черкас (флейта). Концертмейстер –Татьяна Моторная.

Ведущая Елена Шаврук.

Начало в 15 часов.

Вход свободный.

Старая сказка на новый лад

12 января в Театре юного зрителя им. Ю. Олеши дают спектакль для всей семьи. Романтическую историю Золушки любят зрители многих поколений. Но, как и положено настоящей хорошей сказке, звучит она каждый раз по-новому. Вот и в этой постановке неожиданная и трогательная встреча Золушки на балу с юным Принцем открывает зрителям огромный мир чувств – любви, красоты, искренности, добра и тепла.

Спектакль идет на русском языке.

Начало в 12 часов.

Назовут лучших

Во вторник, 14 января, в Золотом зале Литературного музея (ул. Ланжероновская, 2) состоится вручение Второй премии имени Яна Гельмана. Эта ежегодная награда вручается за достижения на благо и во славу Одессы. Будут названы имена пяти номинантов премии «Клуба Джентльменов ОГУ».

Премия учреждена соратниками ушедшего из жизни Яна Гельмана по чемпионской команде КВН «Джентльменов» Одесского университета в память о своём художественном руководителе, человеке талантливом, беззаветно любившем Одессу.

Начало в 15 часов.

«Под знаком сотворения»

А в галерее музея в это же время откроется арт-проект Ольги Котляровой-Прокопенко «Под знаком сотворения». Он пройдет в рамках благотворительной программы «Рождественские вечера» совместно с Областным советом мира. Куратор международной выставки – заслуженный художник Украины Татьяна Бродецкая.

Выставка действует до 31 января.

Начало в 15 часов.

Поющий дипломат

В среду, 15 января, в Золотом зале Одесского литературного музея в рамках благотворительной программы «Рождественские вечера» пройдет беспрецедентное событие – творческий вечер генерального консула Румынии в Одессе Эмиля Рапчи. Генеральный консул Эмиль Рапча уже семь лет на дипломатической службе в Одессе, успел полюбить наш город и полюбиться одесситам за свою доброжелательность, общительность и творческие таланты. Организаторы вечера – Областной совет мира и Дипломатический клуб Одессы.

Начало в 14 часов.

Вход свободный.