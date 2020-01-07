Кофе помогает справиться с лишним весом после праздников

Кофе может справиться с последствиями переедания на праздники. Кофеин снижает активность генов, связанных с переработкой углеводов в жир и его запасания в организме, считают американские ученые Университета в Иллинойсе. Об этом пишет Корреспондент.net со ссылкой на Journal of Functional Foods.

По словам экспертов, с набранными кило помогут расправиться четыре чашки кофе в день. Если же вы не кофеман, то такой же эффект будет от чая мате.

Ученые в ходе исследования выяснили, что потребление кофеина способствует уменьшению жировой массы. Эксперты провели ряд экспериментов с крысами, которых начали кормить выскококалорийной едой. В ходе научной работы грызунам давали также чай мате, синтетический кофеин и кофеин, выделенный из кофе.

Было установлено, что кофеин снижал накопление жиров в жировых клетках на 20-41%. В итоге те крысы, которые "принимали" кофеин, набрали на 16% меньше веса и на 22% меньше жира, чем те животные, которым его не давали.

Одна из авторов исследования доктор Эльвира Гонсалес де Мехия предполагает, что кофеин мог воздействовать на определенные гены, связанные с отложением жира в организме.

Также исследователи предупредили, что злоупотребление кофе повышает артериальное давление и уровень холестерина, а также может вызвать головные боли и спровоцировать бессонницу.