Убийство 12-летней Даши Лукьяненко: суд решил не переводить обвиняемого Тарасова в одиночную камеру

В четверг, 9 января, в Раздельнянском районном суде продолжилось заседание по делу о жестком убийстве 12-летней Даши Лукьяненко из Ивановки. Коллегия судей приняла решение не переводить обвиняемого Николая Тарасова в отдельное помещение в СИЗО.

Об этом сообщает USIonline.com со ссылкой на прямую трансляцию с судебного заседания.

От и.о. начальника одесского СИЗО в суд поступило ходатайство о том, чтоб содержать обвиняемого отдельно от других заключенных. Аргументировали это тем, что ситуация сейчас небезопасна для жизни обвиняемого 22-летнего Николая Тарасова. Прокурор во время суда заявил, что не против содержания его в отдельном помещении, но против того, чтоб переводить его в другой следственный изолятор.

Адвокат и обвиняемый были против удовлетворения ходатайства, поскольку представитель ГУ "Одесский СИЗО" не явился, чтобы аргументировать ходатайство. Во время заседания обвиняемый заявил, что ничего его жизни и здоровью не угрожает.

Следующее заседание назначили на 27 января 2020 года, на 12:00.

Напомним, что 19-го июня 2019 года нашли тело пропавшей Даши Лукьяненко. Ее обнаружили в выгребной яме во дворе дома соседей со следами насильственной смерти. Сразу же был задержан проживавший там 22-летний Николай Тарасов.

Позже выяснилось, что он знал девочку, а его мать работала на одном базаре с мамой ребенка. Николая Тарасова обвиняют по четырем статьям Уголовного кодекса Украины – незаконное лишение свободы несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 146), покушение на ее изнасилование (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 152), убийство (п. П. 2, 9, ч. 2 ст. 115) и надругательство над ее телом (ч. 1 ст. 297).

Кроме того, на предыдущем заседании суда, 10 декабря, Николай Тарасов заявил, что своей вины он не признает и что это полицейские силой заставили его сознаться в убийстве.