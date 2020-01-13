В Тернополе зафиксирована вспышка вирусной пневмонии

В Тернополе люди массово заражаются вирусной пневмонией, уже зафиксировано три летальных исхода. По информации СМИ, больные с пневмонией в городскую больницу №2 интенсивно начали поступать в конце прошлого и в начале нового года. У почти 50 людей одинаковое течение болезни. Сначала они слегли с лихорадкой и кашлем, а также температурой, которая не сбивалась. Пятеро больных сейчас находятся в реанимации.

Врач-пульмонолог Тернопольской городской коммунальной больницы №2 Алла Пастернак рассказала, что болезнь развивается очень быстро, поэтому за помощью надо обращаться в первый же день высокой температуры.



«Больные принимают жаропонижающие препараты, не обращаясь к семейному врачу. Один-два-три-четыре дня они лечатся самостоятельно. Тогда уже начинает нарастать одышка, высокая температура, сухой кашель или даже кашель с прожилками крови»,

- отметила она.Медики говорят, что если за три дня ситуация не улучшается, то непременно назначается рентген, который поможет выявить пневмонию.