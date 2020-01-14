Порносайт предложил Меган Маркл "творческую" работу

Владельцы порносайта YouPorn предложил супруге принца Гарри, Меган Маркл, серьезную работу. Герцогиня Сассекская, в случае ее согласия, будет осуществлять надзор над "благотворительными усилиями" сайта для взрослых, пишет Metro.

В YouPorn надеются, что Меган Маркл заинтересуется этой "творческой" вакансией и в итоге станет идеальным "директором по специальным инициативам" интернет-площадки, поскольку сможет найти "креативные решения" и сумеет бороться с "устаревшим образом мышления".

В YouPorn подчеркнули, что они с удовольствием занимались бы благотворительностью, однако сталкиваются "с проблемой предубеждения со стороны компаний и организаций". В итоге средства сайта не принимают.

"Вы оказались тем, кто предлагает творческие решения и интересные способы сделать мир лучше, поэтому вы идеально подходите для этой должности", - считают представители сайта.

Владельцы YouPorn не озвучили, какую зарплату они предлагают герцогине, однако добавили, что ждут от нее ответ: "Мы с нетерпением ждем вашего ответа и присоединения к нашей семье YouPorn".