ОДЕССА: РАБОТА ТРАНСПОРТА В НОЧЬ ПРАЗДНОВАНИЯ КРЕЩЕНИЯ

В связи с празднованием Крещения мэрией в ночь на 19 января будет организована работа транспорта к пляжам Одессы.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

В связи с проведением православного праздника Крещения Департаментом транспорта, связи и организации дорожного движения в ночь с 18 на 19 января до 01.00 будет организована работа городского общественного транспорта к местам освящения воды и Крещенских купаний (пляжи города):

- трамвайных маршрутов №1- 2 ед., №6 — 2 ед., №18 — 4 ед., №28 — 2 ед.;

- троллейбусных маршрутов №2 — 2 ед., №3 — 2 ед.

Работа трамвайного маршрута № 1 будет организована от Лузановки до ул. Паустовского.

С 22.30 18 января до 1.00 19 января будет организована работа автобусных маршрутов по временным схемам движения:

- № 242 от ул. Паустовского до 7-й Пересыпской — 5 ед.;

- № 215 от 16-й ст. Большого Фонтана до пл. Толбухина — 5 ед.

P.S. Однако, как объяснили в ПЦУ, «купание в проруби (море) грехов не смывает».

В Православной церкви Украины назвали эту традицию не украинской и призвали не подменять купанием молитву и исповедь.

«Омовение в проруби на Крещение никоим образом не приводит к духовному очищению и не «освобождает» от грехов. Очень важно понимать суть христианского праздника и не путать его с модой, традициями, народными верованиями, тем более — с предрассудками или суеверием, и, как утверждают исследователи, у украинского народа оно не имело распространения», — говорится в сообщении на странице поместной церкви в Facebook.

В ПЦУ подчеркивают, что «освященная вода — не волшебная, но имеет благодатные (прежде всего, для духа человека) свойства для тех, кто ее с верой принимает… Вода не смывает грехи, потому что грех — это не внешняя проблема, а внутренняя болезнь души. И чтобы исцелиться от нее, нужно ее сначала выявить и от всей души покаяться…».